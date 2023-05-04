حاج قاسم ماحصل حقیقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر پنج شنبه در همایش تبیین و ترویج مکتب شهید سلیمانی اظهارکرد: کلیدواژه سخن ماندگار «ما ملت امام حسینیم» شهید سلیمانی بدان معنا است که امت اسلامی ما با الگوبرداری از فرهنگ سرخ عاشورا امروز نگاهش به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، است.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفان افزود: هرکس می‌خواهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به درستی بشناسد باید شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را بشناسد زیرا حاج قاسم خروجی و ماحصل حقیقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

معروفی بیان کرد: شهید الداغی که اخیراً در سبزوار به شهادت رسید شاید عضو پایگاه بسیج ما نبود اما ناموس پرست بود و غیرت دینی او باعث شد به فیض شهادت برسد و این درست همان راهبردی است که شهید سلیمانی دنبال می‌کردند که دختران کم حجاب هم دختران جامعه ما هستند.

وی تصریح کرد: شهید سلیمانی را باید به چشم یک مکتب و مدرسه درس آموز نگاه کرد نه صرفاً یک شخص نظامی که داعش را نابود می‌کند لذا باید گفتمان شهید سلیمانی را به جوانان بشناسانیم و به خاطره گویی از شهید بسنده نکنیم.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفان عنوان کرد: گذشت از مال، گذشت از آبرو، ولایتمداری بی نظیر و اخلاص در عمل از شاخصه‌های اصلی شهید سلیمانی است و ما با تعریف نظام فکری سیدالشهدای جبهه مقاومت به ترویج مکتب شهید سلیمانی می‌پردازیم.

معروفی بیان کرد: شهید سلیمانی به شدت مردمی بود و مراسم تشییع ایشان در چندین شهر گواه این مسئله است که رابطه ایشان با مردم یک رابطه قلبی عمیق بود.