حضور ۵۳۰ پزشک متخصص در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مجذوبی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت اظهار کرد: تعداد ۵۰۳ خانه بهداشت در استان با حدود ۷۴۰ بهورز فعال است و خدمات در مناطق روستایی به مردم ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: بهورزان با شناخت عمیق از حوزه تحت پوشش، برنامه واکسیناسیون و مراقبت‌های اولیه را پیگیری می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: تعداد ۳۱۳ مرکز جامع خدمات سلامت با حضور پزشک خدمات ارائه می‌دهد و مشکل جدی به جز کمبود مقطعی پزشک عمومی در پایگاه‌های بهداشتی وجود ندارد.

مجذوبی خاطرنشان کرد: خدمت فوق‌تخصص در برخی شهرستان‌ها نیز ارائه می‌شود و به طور مثال به دلیل ساختار شهری شهرستان ملایر خدمات خوبی در این شهرستان ارائه می‌شود.

وی در پاسخ به موضوع کمبود پزشک متخصص در برخی بیمارستان‌ها گفت: در مجموع استان بیش از ۵۳۰ پزشک متخصص وجود دارد و امسال بیش از ۶۰ متخصص جذب شد و در این زمینه مشکلات کاهش یافته است اما کمبودهایی در حوزه متخصص بیهوشی و تعداد رزیدنت‌ها وجود دارد و برای رفع این مسئله جذب دستیار در بیمارستان‌ها افزایش می‌یابد.