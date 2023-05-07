تحقق ۱۰۶ درصدی تعهد اشتغال در شهرستان همدان

مسلم مخفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۸ جلسه کار گروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ در همدان برگزار شده است.
وی بابیان اینکه ۶ هزار و ۴۳۳ نفر تعهد شغلی شهرستان همدان در سال ۱۴۰۱ بوده است افزود: این تعهد شامل ۱۵ دستگاه اجرایی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، جهاد سازندگی و کاریابیهای شهرستان همدان است.
فرماندار همدان یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ در شهرستان همدان ۶ هزار و ۷۹۶ نفر شغل ایجاد شده است که ۱۰۶ درصد تعهد اشتغال شهرستان همدان بوده است.
مخفی خاطرنشان کرد: حمایت از مشاغل خانگی و جذب سرمایه گذار از اولویتهای اصلی حوزه اقتصادی شهرستان همدان است.
وی تصریح کرد: کل اعتبار مشاغل خانگی ۳۲ میلیارد تومان بوده است که ۴۵۱ طرح به ارزش ۲۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شده است و ۸۸ درصد منابع و اعتبار مورد نظر جذب شده است.
وی اضافه کرد: برنامه سال ۱۴۰۲ حمایت از مشاغل خانگی، جذب سرمایه گذار، اولویت کشت گلخانهای، شرکتهای دانش بنیان، حمایت از کسب کارهای کوچک و جذب اعتبار و تسهیلات ماده ۱۶ خواهد بود.
فرماندار همدان افزود: طبق برنامه یک ساله، یک سهمیه جذب برای ادارات و چند دستگاه متولی تعریف شده است که بر اساس این برنامه، باید سهم اشتغال در سال جدید در شهرستان همدان تحقق پیدا کند.
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