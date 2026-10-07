تأکید پهلوانیان و پورسلمان بر ظرفیت رادیو برای معرفی ورزش شمشیربازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا، در دیدار با علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، با اشاره به ظرفیت‌های شبکه‌های رادیویی در حوزه ورزش، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت برای معرفی رشته‌های ورزشی و موفقیت‌های ورزشکاران تأکید کرد.

نقش ورزش در نشاط اجتماعی

پهلوانیان گفت: ورزش نهادی مهم و اثرگذار است که علاوه بر حوزه قهرمانی، در سلامت و نشاط جامعه نیز نقش دارد. در شرایطی که افتخارآفرینی ورزشکاران موجب افزایش حس عزت و غرور مردم می‌شود، رادیو می‌تواند این موفقیت‌ها را برای مخاطبان روایت و زمینه آشنایی بیشتر جامعه با رشته‌های مختلف ورزشی را فراهم کند.

وی افزود: شبکه‌های رادیویی هر یک متناسب با مأموریت خود به موضوعات ورزشی می‌پردازند و در این میان، رادیو ورزش به عنوان شبکه تخصصی ورزش، جایگاه ویژه‌ای دارد. با این حال، سایر شبکه‌های رادیویی نیز ظرفیت پرداختن به موضوعات ورزشی را دارند و می‌توان از این ظرفیت برای معرفی رشته‌هایی مانند شمشیربازی استفاده کرد.

معاون صدا بیان کرد: محتوای ورزشی در شبکه‌های مختلف رادیویی تولید می‌شود و می‌توان با طراحی قالب‌ها و برنامه‌های مشخص، شمشیربازی را نیز بیشتر به مخاطبان معرفی کرد. پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه می‌تواند در شورای ورزش بررسی و برای استفاده بهتر از ظرفیت رادیو برنامه‌ریزی شود.

شمشیربازان در رقابت‌های اخیر خوش درخشیدند

در ادامه این دیدار، علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، با اشاره به روند رو به رشد این رشته اظهار کرد: شمشیربازی مسیر خوبی را طی می‌کند و با تلاش مجموعه فدراسیون، مربیان و ورزشکاران، بخشی از نواقص گذشته برطرف شده است. همچنین شرایط شمشیربازی در استان‌ها مطلوب است و در سال‌های اخیر برای آموزش نسل جدید ورزشکاران نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.

وی با اشاره به عملکرد شمشیربازان در رقابت‌های اخیر اظهار کرد: با توجه به تعداد نفرات کاروان، شمشیربازی توانست عملکرد قابل توجهی داشته باشد و ورزشکاران این رشته در رقابت‌های بین‌المللی خوش درخشیدند.

پورسلمان که پیش از ریاست فدراسیون، سابقه فعالیت به عنوان کارشناس ثابت این شبکه رادیویی را داشته است، گفت: رادیو ورزش در رقابت‌های ناگویا پوشش بسیار خوبی داشت و این تجربه نشان می‌دهد رادیو ظرفیت مناسبی برای معرفی و پرداختن تخصصی به شمشیربازی دارد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی پیشنهاد کرد: یک برنامه مشخص و مستمر رادیویی با محوریت شمشیربازی طراحی شود تا مردم بیشتر با این ورزش، قهرمانان، قوانین و جذابیت‌های آن آشنا شوند. رادیو می‌تواند علاوه بر پوشش رویدادها، در گفتمان‌سازی و ایجاد علاقه به این رشته، به‌ویژه در میان نسل جوان، نقش مؤثری داشته باشد.

پورسلمان در پایان تأکید کرد: مجموعه شمشیربازی نسبت به این ورزش علاقه و عرق ویژه‌ای دارد و امیدواریم با استفاده از ظرفیت شبکه‌های رادیویی، این علاقه و ظرفیت به شکل گسترده‌تری با مخاطبان در میان گذاشته شود.