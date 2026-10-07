محکومیت شرکت واردکننده به دلیل عدم بازگشت ۵۹ هزار یورو ارز در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تبریز، پرونده یک شرکت متخلف ارزی را بررسی و برای آن حکم محکومیت صادر کرد.

به گفته وی، این شرکت ۵۹ هزار و ۲۵۲ یورو ارز از طریق بانک دریافت کرده بود اما به تعهدات ارزی خود عمل نکرده و ارز دریافتی را به بانک مربوطه بازنگردانده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع ارزی کشور گفت: ارز اختصاص‌یافته به واردکنندگان باید مطابق ضوابط و تعهدات تعیین‌شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و عدم ایفای تعهدات ارزی، تخلف محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در این پرونده، علاوه بر الزام شرکت متخلف به اعاده عین ارز به میزان ۵۹ هزار و ۲۵۲ یورو به بانک مربوطه، متهم به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

حضرتی افزود: میزان این جریمه معادل دو برابر ارزش کسر ارزی بر اساس نرخ بانک مرکزی تعیین شده و شرکت متخلف همچنین به مدت یک سال از فعالیت بازرگانی محروم شده است.

وی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی و صیانت از منابع ارزی کشور، با متخلفان برخورد خواهد کرد.