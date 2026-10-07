حمایت از کودک بدون توانمندسازی خانواده پایدار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران همزمان با هفته ملی کودک با اشاره به مسئولیت‌های بهزیستی در قبال کودکان اظهار کرد: خدمات این سازمان در حوزه کودک در دو بخش توانبخشی و سلامت اجتماعی ارائه می‌شود و رویکرد اصلی در این حوزه، پیشگیری، شناسایی زودهنگام، مداخله بهنگام، حمایت از خانواده و توانمندسازی است.

وی افزود: در سیاست‌های بهزیستی، کودک جدا از خانواده مورد توجه قرار نمی‌گیرد، چرا که شرایط عاطفی، روانی، اجتماعی و اقتصادی خانواده تأثیر مستقیمی بر سلامت و آینده کودک دارد.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اهمیت پیشگیری از بروز و تشدید معلولیت بیان کرد: شناسایی زودهنگام اختلالات می‌تواند از تشدید مشکلات و تحمیل هزینه‌های بیشتر به کودک و خانواده جلوگیری کند و به همین منظور برنامه‌های غربالگری به صورت مستمر در استان اجرا می‌شود.

رحمانی گفت: طی یک سال گذشته ۶۷ هزار کودک در طرح غربالگری بینایی و ۲۷ هزار نوزاد و کودک نیز در برنامه غربالگری شنوایی در مراکز غیردولتی بهزیستی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی همچنین از اجرای برنامه غربالگری اختلال طیف اتیسم خبر داد و افزود: سامانه ملی و الکترونیکی غربالگری، تشخیص و مداخله بهنگام اختلال طیف اتیسم فعال است و خانواده‌های دارای کودکان دو تا پنج سال می‌توانند آزمون غربالگری را به صورت آنلاین انجام دهند.

رحمانی تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها صرفاً شناسایی اختلال نیست، بلکه تلاش می‌شود با تشخیص به‌موقع، روند دریافت خدمات تخصصی سریع‌تر آغاز شود و خانواده نیز برای مواجهه و مدیریت شرایط کودک آموزش و حمایت لازم را دریافت کند.

ارائه خدمات حمایتی به بیش از ۷ هزار کودک دارای معلولیت

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به خدمات ارائه‌شده به کودکان دارای معلولیت اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۳ کودک دارای معلولیت ذهنی و جسمی و حرکتی در مراکز شبانه‌روزی توانبخشی استان تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.

وی افزود: بیش از هفت هزار کودک دارای معلولیت نیز از مستمری و حق پرستاری ماهانه بهره‌مند هستند.

رحمانی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به کودک و خانواده گفت: حمایت از کودک دارای معلولیت زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که خانواده نیز از توان و آمادگی لازم برای مراقبت برخوردار باشد، بنابراین خدمات بهزیستی علاوه بر کودک، کاهش فشار بر خانواده، ارتقای توان مراقبتی والدین و بهبود کیفیت زندگی اعضای خانواده را دنبال می‌کند.

حمایت از ۶۵۵۶ کودک در خانواده‌های زن‌سرپرست

وی در ادامه به حمایت از فرزندان بانوان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶ هزار و ۵۵۶ کودک از فرزندان بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی مازندران قرار دارند.

مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: برای این کودکان، برنامه‌هایی از جمله ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی، حمایت از ادامه تحصیل، مشاوره و مددکاری تخصصی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در رویکرد خانواده‌محور، ارائه یک خدمت مقطعی به کودک هدف نهایی نیست، بلکه تلاش می‌کنیم توان خانواده برای مراقبت، تربیت و حمایت از کودک افزایش یابد تا خانواده بتواند نقش اصلی خود را در مسیر رشد و آینده فرزند ایفا کند.

اولویت بهزیستی؛ بازگشت کودکان به بستر خانواده

رحمانی خانواده را نخستین و مهم‌ترین محیط رشد کودک عنوان کرد و گفت: هر زمان امکان حضور کودک در خانواده زیستی یا قرار گرفتن در یک خانواده جایگزین مناسب وجود داشته باشد، باید از ظرفیت خانواده برای رشد و تربیت کودک استفاده شود.

وی افزود: خانواده‌محوری، بازپیوند خانوادگی، فرزندخواندگی و مراقبت از کودکان در بستر خانواده از اولویت‌های بهزیستی است و تلاش می‌کنیم خدمات از رویکرد صرفاً مرکزمحور فاصله گرفته و بیشتر در محیط خانواده و جامعه ارائه شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به وضعیت مراکز شبه‌خانواده در استان گفت: ۲۰ مرکز شبه‌خانواده در مازندران فعال است و ۲۰۰ فرزند در این مراکز تحت مراقبت قرار دارند.

رحمانی ادامه داد: طی یک سال گذشته ۵۵ کودک به خانواده‌های زیستی خود بازپیوند شدند و ۴۷ کودک نیز به خانواده‌های فرزندپذیر سپرده شدند.

وی خاطرنشان کرد: بازگشت کودک به خانواده زیستی یا واگذاری او به یک خانواده فرزندپذیر صرفاً انتقال کودک از یک محیط به محیط دیگر نیست، بلکه فرایندی تخصصی است که باید با بررسی شرایط خانواده، آمادگی والدین، نیازهای کودک و تأمین امنیت و مصلحت او انجام شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران تأکید کرد: هدف نهایی در این مسیر، فراهم کردن شرایطی است که کودک بتواند در محیطی امن، باثبات و حمایتگر رشد کند و در کنار آن، خانواده نیز از حمایت‌های تخصصی و اجتماعی لازم برای ایفای نقش خود برخوردار باشد.