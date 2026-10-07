به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی زمزم صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ثبت‌نام بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت همزمان با سراسر کشور از ۱۴ شهریورماه در خراسان جنوبی آغاز شده و با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام، متقاضیان تا ۲۰ مهرماه فرصت دارند برای حضور در این آزمون نام‌نویسی کنند.

وی افزود: تاکنون یک هزار و ۳۳۵ نفر از شهرستان‌های مختلف استان برای شرکت در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت ثبت‌نام کرده‌اند.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین تعداد ثبت‌نام‌شدگان مربوط به شهرستان بیرجند با ۵۲۴ نفر است و پس از آن بشرویه با ۲۱۳ نفر، قاینات با ۱۴۸ نفر، عشق‌آباد با ۱۱۵ نفر، درمیان با ۱۱۰ نفر و طبس با ۱۰۹ نفر قرار دارند.

زمزم ادامه داد: در شهرستان فردوس ۳۹ نفر، نهبندان ۳۸ نفر، سربیشه ۱۲ نفر، سرایان ۱۱ نفر و زیرکوه نیز ۶ نفر برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به محورهای برگزاری آزمون گفت: بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در چهار محور اصلی شامل رشته‌های محتوایی، رشته‌های کتبی، رشته‌های الکترونیکی و بخش ویژه حفظ سوره مبارکه فتح برگزار می‌شود.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: در رشته‌های محتوایی، بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم پیش‌بینی شده و رشته‌های کتبی نیز با موضوع معارف قرآن و اهل‌بیت(علیهم‌السلام) برگزار می‌شود.

زمزم ادامه داد: رشته‌های الکترونیکی نیز با موضوع معارف قرآن و اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و فصل تعالی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به بخش مهارت‌های تبلیغی و ترویجی این آزمون گفت: در این بخش از آثار و محصولات برگزیده حمایت می‌شود و حفظ سوره مبارکه فتح نیز به عنوان بخش ویژه آزمون در نظر گرفته شده است.

زمزم درباره جوایز این دوره از آزمون اظهار کرد: برای حفظ هر جزء جدید قرآن کریم مبلغ پنج میلیون ریال اهدا می‌شود و در رشته معارف قرآن و اهل‌بیت(علیهم‌السلام) نیز هزار جایزه ۱۰ میلیون ریالی به قید قرعه اختصاص یافته است.

وی افزود: برای بخش ویژه حفظ سوره مبارکه فتح نیز هزار جایزه ۱۰ میلیون ریالی به قید قرعه در نظر گرفته شده است.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به حدنصاب قبولی در آزمون گفت: حداقل ۷۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز به عنوان حدنصاب قبولی تعیین شده و هر داوطلب می‌تواند حداکثر ۱۱ رشته را انتخاب کند.

زمزم بیان کرد: آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و آزمون الکترونیکی نیز از یکم تا پنجم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.