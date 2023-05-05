کشف محموله‌ قاچاق یک میلیارد تومانی از یک خودروی شوتی در صفادشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی عصر جمعه در جمع خبرنگاران از تعقیب و گریز یک دستگاه خودرو شوتی در حوالی روستای حاجی آباد صفادشت خبر داد و گفت: طی این تعقیب و گریز خودرو فراری به دره رودخانه شور سقوط و محموله‌ای به ارزش حدود یک میلیارد تومان کشف و ضبط شد.

خدایی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: ظهر پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت، پلیس کلانتری اخترآباد حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو پژو مشکوک و دستور توقف آن را صادر کرد اما راننده بدون توجه به دستور ایست پلیس بر سرعت خود افزود و مأموران کلانتری به سرعت وارد عمل شده و با طی کردن مسافت طولانی خودرو شوتی را تعقیب کرده ولی با توجه به سرعت زیاد و نزدیک شدن به دره، خودرو به پایین دره سقوط کرد.

رئیس کلانتری اخترآباد عنوان داشت: راننده قبل از سقوط خودرو به دره از ماشین خارج و متواری شد.

وی در ادامه گفت: محموله خودرو لوازم خانگی قاچاق و به ارزش حدود یک میلیارد تومان کشف شده است.

شایان ذکر است دستگردی بخشدار صفادشت بلافاصله پس از مطلع شدن در محل حاضر شد و ضمن تقدیر از آقای شعبانی رئیس کلانتری اخترآباد و دهیار حاجی آباد، دستور داد با کمک سایر دستگاه‌ها هر چه سریع‌تر خودرو از دره خارج شود.