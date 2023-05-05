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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۲۰

رئیس پلیس کلانتری اخترآباد خبر داد؛

کشف محموله‌ قاچاق یک میلیارد تومانی از یک خودروی شوتی در صفادشت

کشف محموله‌ قاچاق یک میلیارد تومانی از یک خودروی شوتی در صفادشت

ملارد- رئیس پلیس کلانتری اخترآباد از کشف محموله‌ قاچاق یک میلیارد تومانی از خودروی شوتی در حوالی روستای حاجی آباد صفادشت خبر داد و گفت: طی این تعقیب خودرو فراری به دره رودخانه شور سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی عصر جمعه در جمع خبرنگاران از تعقیب و گریز یک دستگاه خودرو شوتی در حوالی روستای حاجی آباد صفادشت خبر داد و گفت: طی این تعقیب و گریز خودرو فراری به دره رودخانه شور سقوط و محموله‌ای به ارزش حدود یک میلیارد تومان کشف و ضبط شد.

خدایی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: ظهر پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت، پلیس کلانتری اخترآباد حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو پژو مشکوک و دستور توقف آن را صادر کرد اما راننده بدون توجه به دستور ایست پلیس بر سرعت خود افزود و مأموران کلانتری به سرعت وارد عمل شده و با طی کردن مسافت طولانی خودرو شوتی را تعقیب کرده ولی با توجه به سرعت زیاد و نزدیک شدن به دره، خودرو به پایین دره سقوط کرد.

رئیس کلانتری اخترآباد عنوان داشت: راننده قبل از سقوط خودرو به دره از ماشین خارج و متواری شد.

وی در ادامه گفت: محموله خودرو لوازم خانگی قاچاق و به ارزش حدود یک میلیارد تومان کشف شده است.

شایان ذکر است دستگردی بخشدار صفادشت بلافاصله پس از مطلع شدن در محل حاضر شد و ضمن تقدیر از آقای شعبانی رئیس کلانتری اخترآباد و دهیار حاجی آباد، دستور داد با کمک سایر دستگاه‌ها هر چه سریع‌تر خودرو از دره خارج شود.

کد مطلب 5771877

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