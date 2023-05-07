اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان برای لایروبی قنوات استان سمنان

سید محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حوزه شرب، صنعت و کشاورزی با چالش‌های جدی کم آبی در استان سمنان روبرو هستیم، بیان کرد: همه باید در مدیریت منابع آبی و عبور از چالش کم آبی به صورت جدی اهتمام داشته باشند.

وی با بیان اینکه تأمین آب در حوزه آب منطقه‌ای، توزیع آب در حوزه آبفا و مصرف آب مرتبط با مردم است و لذا همه باید دست به دست هم دهند تا مصرف آب کاهش یابد.

استاندار سمنان با بیان اینکه اگر برنامه برای جمع‌آوری کنتورهای غیرمجاز است نباید درنگ کرد، بیان داشت: نباید اجازه داد که کسی در خانه خودش صیفی‌جات کشت کند همچنین نباید اجازه پر کردن استخرهای درون باغات را با آب گران بهای شرب داد.

هاشمی با بیان اینکه کارشناسان حقوقی و نیروهای آبفا باید نسبت به بازدیدهای جدی اهتمام داشته باشند، گفت: نمی‌توان انتظار رفع مشکل آب را داشت اما در خانه‌ها نیز صیفی و سبزی کشت کرد آن هم با آب شربی که امروز با کمبود شدید آن روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه برخی مخازن ما اصلاح نشده و آب در استان سمنان هدر می‌شود، افزود: در حالی که مردم آب شرب ندارند، نباید سیستم‌های ذخیره و انتقال ما آب را هدر بدهند لذا باید این موضوعات مد نظر آب و فاضلاب استان سمنان باشد.

استاندار سمنان از اختصاص بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای احیای قنوات، پوشش انهار و مدیریت منابع آبی موجود از محل سفر رئیس جمهوری به استان سمنان خبر داد.