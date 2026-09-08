کاهش قابل توجه صادرات نفت عربستان بر اثر اختلال در باب المندب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، راسل هاردی رئیس اجرایی شرکت ویتول بزرگترین شرکت مستقل جهان در تجارت نفت تاکید کرد که تقاضای جهانی در این بخش به میزان روزانه یک و نیم میلیون بشکه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد که تنگه باب المندب بر صادرات روزانه ۲ الی سه میلیون بشکه از نفت عربستان تأثیر گذاشته است.

لازم به ذکر است که پیشتر نیروهای مسلح یمن در واکنش به تجاوزات عربستان علیه این کشور ممنوعیت عبور کشتی های مرتبط با ریاض را در تنگه باب المندب اعلام کرده بودند.

سلیم الجعدبی کارشناس امور اقتصادی نیز با اشاره به تحریم کشتی های مرتبط با عربستان از سوی یمن، تاکید کرده بود که صادرات نفت این کشور از هفت میلیون بشکه در روز به سه میلیون بشکه رسیده که پایین ترین سطح طی ۹ سال گذشته به شمار می رود.