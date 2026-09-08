به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده های کشتی رانی توسط شرکت کپلر نشان می دهد تردد کشتی های باری در تنگه هرمز طی روز گذشته به هفت عدد کاهش پیدا کرده است.

رویترز گزارش داد که این کاهش تردد کشتی های باری در تنگه هرمز بعد از تهدیدات ایران صورت گرفته است.

۲ روز قبل دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد: در روزها و هفته‌های آینده، یک منطقه ممنوعه در خارج از تنگه هرمز تعیین خواهیم کرد که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع شده و تا خلیج فارس ادامه دارد.

محسن رضایی با اشاره به اقدامات طرف مقابل برای عبور شبانه تعدادی از کشتی‌ها، گفت: آنها با به‌کارگیری نیروهای ماهر و پرداخت هزینه‌های سنگین، سعی در خاموش کردن تجهیزات دارند و معمولاً چند فروند کشتی را عبور می‌دهند که هدف قرار میگیرند.



وی درباره تصمیم برای غرق کردن شناورهای متخاصم توضیح داد: ما هنوز تصمیم قطعی برای غرق کردن آنها اتخاذ نکردهایم؛ چراکه نشت مواد نفتی و آلودگی گسترده در تنگه هرمز و خلیج فارس، برای خود ما نیز مشکل آفرین خواهد شد. با این حال، تأکید میکنم که هیچ یک از این کشتی‌ها سالم از منطقه خارج نخواهند شد و حتماً آسیب می‌بینند.