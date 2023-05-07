به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «عقیل الطائی» کارشناس امنیتی عراقی تاکید کرد که دولت این کشور باید نسبت به تحرکات نظامیان آمریکایی در مرزهای مشترک عراق و سوریه طی دوره کنونی هوشیار باشد و چشم پوشی دولت بغداد نسبت به تحرکات آمریکا در این منطقه نادرست است.
وی افزود: باید امنیت مرزهای عراق و سوریه تقویت شده تا سناریوی بازگشت داعش به این مناطق به ویژه استانهای نینوا و الانبار تکرار نشود.
الطائی بیان کرد: ما شاهد استقرار گروهکهای تروریستی در این مناطق هستیم. دولت باید این گروهکها را از مرزهای عراق دور کند، چرا که برخی طرفها از این مناطق برای اجرای طرحهای تروریستی خود سو استفاده میکنند.
وی اضافه کرد: ما همواره شاهد آن بودهایم که بعد از اکثر تحرکات مشکوک آمریکا یک خطری متوجه عراق بوده است. آمریکاییها به بهانه استقرار در مرزهای مشترک عراق و سوریه، از گروهکهای تروریستی استفاده کرده و بر تمام عملیات مشکوک نظامی و یا اقتصادی نظارت دارند.
فاضل ابورغیف کارشناس امنیتی عراقی نیز تاکید کرده بود که دلیل تحرکات مشکوک این روزهای آمریکاییها، حمایت از عناصر کرد در مرزهای عراق است.
پس از تأیید وجود کمپهای آمریکایی در منطقه شرق فرات سوریه و تلاش واشنگتن برای جذب تروریستها از اردوگاه الهول به منظور آماده سازی آنها برای تهدید امنیت عراق و کشورهایی که مخالف حضور آمریکا و سیاست این کشور در منطقه هستند، هشدارها درباره ظهور نسل جدید داعش شدت گرفته است.
خطر ظهور دوباره داعش با توجه به افزایش اقدامات تروریستی به ویژه در دیالی و کرکوک مشهود است. اگرچه برخی ناظران ضعف امنیت و موقعیت جغرافیایی منطقه را عاملی برای سو استفاده داعش میدانند، اما حمایت آمریکا از اعمال مجرمانه در حوزههای فوق الذکر، غیرقابل انکار است.
«صباح العقیلی» تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با المعلومه درباره حضور نظامی غیرقانونی آمریکا در مرزهای عراق و سوریه هشدار داد و تأکید کرد: این حضور غیرقانونی، امنیت دو کشور به ویژه از سوی طرف سوری را تهدید میکند که به دلیل شرایط فعلی قادر به اعمال کنترل بر مرزهای خود نیست. نوار مرزی سوریه نقطه شروعی برای حملات گروههای تروریستی به سمت عراق به دستور آمریکا است، زیرا کنترل این منطقه به دست آمریکا است و از شرایط آن برای تحرکات علیه دولت عراق استفاده میکند.
نظر شما