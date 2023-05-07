به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری تهران گفت: باید این موضوع هرچه سریع‌تر تعیین و تکلیف شود.

وی ادامه داد: تعداد ۳۵ نفر از نیروهای دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری تهران که در دوره چهارم تبدیل وضعیت نشده اند باید هرچه سریع‌تر کارشان انجام شود.

در ادامه مهدی چمران گفت: تبدیل وضعیت نیروهای حجمی بسیار مهم است و خواهش من این است که یا سخنگوی شهرداری یا معاون منابع انسانی به صورت شفاف در این رابطه توضیح دهند.

وی ادامه داد: نمی‌توان هر پیمانکاری که نیرو گرفته است را تبدیل وضعیت کرد برخی از نیروها وجود دارند که به مدت ۱۲ سال است با پیمانکار کار می‌کنند اما هنوز وضعیت آنها مشخص نیست البته آنکه با پیمانکار قرارداد می‌بندد کارمند شهرداری نمی‌شود.

چمران گفت: حتی برخی از نیروها می‌گویند آزمایش‌های لازم را هم داده‌اند اما وضعیتشان مشخص نیست نیروهای دانشگاه علمی کاربردی نیز پیش من آمدند و کار آنها بررسی خواهد شد.