شاهد شکست هژمونی سینمای غرب هستیم/ توسعه همکاری با سینمای چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ا روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، آیین افتتاحیه سومین هفته فیلم چین با حضور جمعی از چهرههای سیاسی، فرهنگی و هنری و سینماگران ایرانی و چینی عصر روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.
سید مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با ابراز خرسندی از اینکه سومین هفته فیلم چین در ایران و به میزبانی بنیاد سینمایی فارابی برگزار میشود، گفت: فرهنگ چین با قدمت و وسعت خود، دارای ابعاد انسانی و اخلاقی بسیاری است که ریشههای معنویاش، علقههای عمیقی را بین دو فرهنگ ایران و چین ایجاد کرده است. دوران امروز میتواند بازنمای دو کهنفرهنگ و تمدن شرقی باشد که نظر به نظم نوین جهانی، همسویی بیش از پیشی نیز پیدا کرده است.
او با بیان اینکه فرصت سینما، فرصت مغتنمی برای گسترش همکاری فرهنگی بین دو کشور است، ادامه داد: حضور سینمای ایران در رویدادهای سینمایی چین از جمله جشنواره بینالمللی فیلم شانگهای، پکن و… و حضور سینمای چین در جشنوارههای مطرح ایرانی از جمله جشنواره فیلم فجر، جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان، سینما حقیقت و فیلم کوتاه تهران طی سالهای گذشته تعاملات زیادی ایجاد کرده که امیدوارم در ادامه بیشتر هم شود.
جوادی تصریح کرد: یکی از نکاتی که میتواند به تقویت این روابط کمک کند، تحقق تولیدات مشترک سینمایی ایران و چین است که بین دو نهاد بنیاد سینمایی فارابی و «چاینافیلم گروپ» در سال گذشته پیگیری شد و امید است با شدت بیشتری این تعامل، امسال نیز ادامه یابد تا سال آینده شاهد روی پرده رفتن این آثار مشترک در چهارمین هفته فیلم چین باشیم.
او با اشاره به دیگر تعاملات سینمایی بین دو کشور ایران و چین عنوان کرد: از برنامههای دیگر فارابی که از سوی سازمان سینمایی در حال پیگیری است، موضوع برگزاری رویدادهای مشترک است که امیدوارم با سرعت بیشتری شاهد شکلگیری کارگروه مشترکی برای تقویت سینما با حضور کشورهای عضو پیمان شانگهای باشیم. همچنین گسترش فناوریهای تولید، انتقال تکنولوژیهای روز تولید و ایجاد زیرساختها از دیگر موضوعات مورد تفاهم ما با سینمای چین بهشمار میرود.
مدیرعامل فارابی به معرفی مشخصات فیلمهای منتخب برای نمایش در هفته فیلم چین اشاره کرد و گفت: در این هفته آثاری از سینمای چین را تماشا خواهیم کرد که معرف نسل نوی سینماگران چین است. همانطور که باشگاه فیلم اولیهای فارابی اخیراً با معرفی ۸۷ سینماگر جوان در مسیر معرفی نسل جوان و مستعدی از سینماگران قرار گرفته، نسل نوی سینماگران چین نیز در حال معرفی هستند. برگزاری هفتههای فیلم از سویی دیگر میتواند به شناخت جدیدی از سینماگران ایران توسط دیگر کشورها نیز کمک کرده و بستر تعاملات آتی بین سینمای ایران و چین و دیگر کشورها را فراهم کند.
نمایش اولین فیلم صامت داستانی سینمای چین در فارابی
در ادامه مراسم، پیام تصویری اختصاصی «سون شیانگ هویی» رئیس آرشیو ملی فیلم چین به سومین هفته فیلم چین در ایران پخش شد.
رئیس آرشیو ملی فیلم چین در این پیام تصویری گفت: «از طرف آرشیو فیلم چین به برگزار کنندگان سومین هفته فیلم چین در ایران تبریک میگویم.آرشیو فیلم چین، بایگانی ملی و عضو رسمی فدراسیون آرشیو فیلم بینالمللی است. از زمان تاسیس آن ۶۵ سال گذشته است و ما همیشه تبادل فیلمهای چینی و خارجی را ترویج میکنیم. از سال ۲۰۲۲ نیز رویدادهای فیلم چین را در ۱۶ کشور برگزار کردهایم. در بین فیلمهای نمایش داده شده در این رویدادها، یک فیلم منحصر بهفرد به نام «عشق کارگری» وجود دارد که یک فیلم کوتاه صامت کلاسیک است.
فیلم چینی در سال ۱۹۰۵ متولد شد و این فیلم در سال ۱۹۲۲ ساخته شده و اولین فیلم داستانی موجود در سینمای چین است. با توجه به صدمین سالگرد تولید آن، نسخه بازسازی این اثر را برای اولین بار برای تماشاگران ایرانی نمایش خواهیم داد.»
فیلمهای ایرانی در جشنوارههای بینالمللی چین همواره خوش درخشیدهاند
«چانگ هوا» سفیر جمهوری خلق چین در ایران نیز سخنران بعدی آیین افتتاح سومین هفته فیلم چین بود.
او بعد از قدردانی از محمد خزاعی و میزبانی سیدمهدی جوادی و تیم برگزارکننده این رویداد، گفت: فیلم، هنر نور و سایه و آینه واقعیت و پیامآور فرهنگ است و نقش مهمی در یادگیری تمدنهای مختلف ایفا میکند.
او با تاکید بر اینکه چین و ایران دارای تمدنهای باشکوه و قدیمی هستند، اظهار کرد: سالن نمایش بنیاد سینمایی فارابی به نام زندهیاد عباس کیارستمی است، فیلمساز بزرگی که در دو سال آخر حیات خود، چهار بار برای فیلمسازی به چین سفر کرد و فیلمسازان چینی فیلم مستندی با نام «راهپیمایی با عباس کیارستمی» را از حضور او ساختند.
سفیر چین در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: فیلمهای ایرانی بارها برنده جوایز جشنوارههای چین از جمله شانگهای و پکن شدهاند و سینماگران چینی نیز فیلمهایی ساختهاند که درک مخاطبان را ارتقا داده است؛ به این ترتیب آثار ایرانی و چینی وارد خانههای مردم میشوند و همه اینها نشاندهنده کیفیت بالای توسعه همکاری چین و ایران در حوزه سینماست.
«چانگ هوا» با بیان اینکه فیلمهای چینی ریشه در تمدنهای باستانی دارند و در احساسات انسانگرای شرقی رسوخ میکنند، تاکید کرد: این آثار دارای فرمها و مضامین رنگارنگی هستند. فیلمهای چینی بهویژه در دهه اخیر رشد زیادی داشتهاند. در ۲۰۲۲ باکس فیلم چین چهار میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار فروخته است و تعداد تماشاگران در سینماهای شهری آن به ۷۱۲ میلیون نفر میرسد.
او ادامه داد: در سفر اخیر رییس جمهور محترم ایران به چین، این دو کشور بیانیهای مبنی بر گسترش همکاریهای فرهنگی و تقویت پیوند مردمشان با یکدیگر امضا کردند. صمیمانه امیدوارم هفته فیلم چین تعداد بیشتری از فیلمهای سینمای چین را به مخاطبان ایرانی معرفی کند و دوستان ایرانی نیز فیلمهای چینی را به دیگر مخاطبان معرفی کنند.
پخش پیام تصویری «تسائو جوئن» سردبیر انجمن فیلمسازان چین و «هه وین چوآن» مدیرعامل مرکز فستیوالهای بینالمللی بخش دیگری از این مراسم بود.
ظرفیتهای کشفنشده برای توسعه همکاری سینمایی ایران و چین
در ادامه آیین افتتاحیه سومین هفته فیلم چین محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: خرسندیم که میزبان سومین هفته فیلم چین در ایران هستیم. به همه شما عزیزان، مدیران فرهنگی، میهمانان، هنرمندان، سفیر محترم چین، رایزنان فرهنگی و همه خواهران و برادران خیرمقدم عرض میکنم.
او با بیان اینکه سینمای ایران و چین، شاخصهها و شناسههای متمایز و درخشانی در جهان دارند، گفت: تردیدی ندارم که از رهگذر توسعه روابط فرهنگی و سینمایی دو کشور ایران و چین، دو ملت با سابقه و صاحب فرهنگ و تمدن بیش از پیش به یکدیگر نزدیک میشوند.
رئیس سازمان سینمایی ایران در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ارتباط گسترده سینمای دو کشور از آن جهت حائز اهمیت است که در این حوزه ظرفیتهای کشف نشده بسیاری برای بسط و توسعه وجود دارد که میتواند مورد توجه قرار گیرد. یکی از ویژگیهای این همکاری در کنار توسعه مناسبات فرهنگی، تقویت اقتصادی سینما و همسویی برای تبادل تجارب در حوزههای گوناگون سختافزاری و نرمافزاری خواهد بود.
خزاعی یادآور شد: ارتباط دو سویه، هدفمند و رو به پیشرفت با سینمای چین، بخشی از نقشه راه سازمان سینمایی ایران در حوزه بینالمللی است. سینمای ایران به دلیل طرح مضامین انسانی و اخلاقی در جهان مطرح است و همه اعتبار و قدرتش را مدیون لحاظ کردن دو عنصر حیاتی در هنر اسلامی و شرقی میداند.
او همچنین با تاکید بر ویژگی تصویرمحوری دوران کنونی ادامه داد: سینمای ایران و چین با سابقه تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو کشور، قطعاً میتوانند در جهان «تصویرمحور امروز و عصر رسانه» پیشقراول و پرچمدار باشند؛ بهویژه که امروز شاهد فروپاشی جهان تکقطبی و شکست هژمونی انحصار سینمای غرب و شکلگیری قطبهای جدید فرهنگی و روایتهای نوظهور هستیم.
او با بیان اینکه جهان، دو تمدن بزرگ ایران و چین را با جاده ابریشم به خاطر دارد و سینمای امروز میتواند استعارهای از همان شاهراه بزرگ تلقی شود، افزود: امیدوارم با این رویداد سینمایی، زمینههای همکاری مستمر و موثری بین کمپانیها، شرکتهای سینمایی و خریداران و پخشکنندههای فیلم در کشور چین فراهم شود.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: طرح اکران آثار و محصولات صنعت تصویر دو کشور بر روی بسترهای مختلف باید با جدیت و توجه بیشتری پیگیری شود تا با عنایت به پیوندهای عمیق تاریخی و اشتراکات فرهنگی و همکاری موثر در این حوزه، ارتباط و پیوند با اقتصاد فرهنگ و ایجاد انگیزه برای حضور فعالان این هنر-صنعت میسر شود.
خزاعی با تاکید بر اینکه در اینجا جا دارد به نقش راهبردی دو کشور در سازمان همکاریهای شانگهای اشاره شود، ادامه داد: با عنایت به سابقه کهن دو کشور در حوزه سینما و همکاریهای فرهنگی و هنری، تشکیل اتحادیه همکاریهای سینمایی و سمعی و بصری کشورهای عضو شانگهای بسیار مهم و راهبردی ارزیابی میشود.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح پیشنهادی مبنی بر توسعه همکاریهای فرهنگی دو جانبه فرهنگی و هنری گفت: در این راستا پیشنهاد میشود دبیرخانه این سازمان با مشارکت کشورهای صاحب سابقه و تاریخچه کهن در عرصه صنعت تصویر ایجاد شود تا با طراحی و پیشبرد برنامههای مشترک، شاهد شکلگیری بازار مشترک فعالان این حوزه باشیم.
او در پایان سخنان خود گفت: شایسته میدانم از همکاری سفارت چین، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نیز تلاشهای همکارانم در بنیاد سینمایی فارابی بهخاطر میزبانی این برنامه تشکر و قدردانی کنم.
سومین هفته فیلم چین با نمایش پنج فیلم از سینماگران نسل نوی سینمای چین تا ۲۰ اردیبهشت در بنیاد سینمایی فارابی ادامه دارد.
«جو زی هائو» رایزن فرهنگی چین در ایران، علیرضا اسماعیلی مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی، غلامرضا نجاتی مدیر حراست سازمان سینمایی، یزدان عشیری مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، مسعود احمدیان معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی، رائد فریدزاده معاون امور بینالملل بنیاد سینمایی فارابی، محمد طیب مدیر گروه هنر و تجربه، سعید سعدی، سید حامد حسینی، حجتالله سیفی، ابراهیم اصغری، وحید نیکخواه آزاد، علی رویینتن، حبیب والینژاد، حجت قاسمزاده اصل، مهدی سجادهچی، علی آشتیانیپور، آرمان خوانساریان، آرمان فیاض، حمید زرگرنژاد، نادره ترکمانی، حسین ریگی، حسین میرزامحمدی، دانش اقباشاوی، شفیع آقامحمدیان، مهدی احمدی، عادل تبریزی، ابوالفضل صفاری و… از جمله حاضران در این مراسم بودند.
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