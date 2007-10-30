جنگلهای حرا در قشم توسعه می یابد

علی کرمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در قشم اظهار داشت: کاشت نهال حرا در سطح 60 هکتار از سواحل این جزیره انجام شده و با مشارکت نیروهای جوان و بسیجی همچنان ادامه دارد

وی گفت: این پروژه از اواخر تیرماه سال جاری با مشارکت 38 نفر از جوانان بسیجی در قالب طرح اردوهای بسیج سازندگی در مناطق سواحل شمالی جزیره، روستاهای "هلر" و "پی پشت" آغاز شده است.

کرمی فرد افزود: حجم تعهدات حدود 50 هزار اصله است که با کشت روزانه دو هزار اصله تاکنون 48 هزار اصله نهال حرا کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم اظهار داشت: در پنج سال گذشته بالغ بر هشت میلیون نهال حرا تولید و کاشته شده و به سواحل روستاهای شمالی و جنوبی جزیره قشم انتقال یافته است.

وی هدف از اجرای این طرح را استفاده بهینه از اوقات فراغت جهت اشتغال جوانان روستایی، حفاظت سواحل و تثبیت رسوبات، ایجاد محیط غنی برای رشد موجودات در مراحل حساس زندگی، حفظ ذخایر شیلاتی اعم از ماهی ها و میگوها و ایجاد و حفظ مناطق مهم گردشگری عنوان کرد.

وی با اشاره به اهداف تولید و کاشت نهال حرا در جزیره قشم گفت: به دلیل موقعیت خاص و شرایط اقلیمی این جزیره، امکان رویش گیاه حرا در مناطق آب شور و همچنین ایجاد کمربند سبز جزیره قشم، هر ساله اقدام به تولید و کاشت نهال حرا می شود.

کرمی فرد گفت: یکی از مشکلات توسعه حرا در جزیره قشم در واقع بهره برداری جهت مصرف دام است که خسارات زیادی بر جنگل حرا و توسعه مناطق حرا کاری شده در این جزیره ایجاد کرده که امیدواریم با همکاری نهادهای ذیربط، نگهداری و توسعه حرا به صورت فرهنگ عمومی در بیاید.

وی اشاره کرد با توسعه مناطق حرا کاری کمربند سبز قشم ایجاد شده و شاهد جزایری سبز و دیدنی خواهیم بود.

در سال جاری بیش از 400 هزار نهال حرا در مرکزنهالستان قشم کاشته خواهد شد که مرحله کاشت بذر در مرداد سال امسال به پایان رسید.

نهال های کاشت شده در مهر و آبان سال جاری در سواحل قابل کشت به ویژه در سواحل روستاهای زینبی، هلر، درگهان، نقاشه و تولا کاشته می شود.

این طرح با هزینه 480 میلیون ریال هر ساله تولید نهال های حرا در دستور کار سازمان منطقه ازاد قرار دارد و به جز منطقه لافت که به صورت طبیعی است، تمامی مناطق دیگر جزیره قشم توسط سازمان منطقه آزاد جنگل کاری شده است.

جنگل های حرا در قشم با وسعت بیش از 200 هکتار از جمله اکوسیستم های طبیعی و حفاظت شده بین المللی به شمار می رود که سالانه پذیرای گردشگران و طبیعت دوستان بسیاری است.

هر ساله از ماه مرداد نهال های حرا به استفاده از نیروهای مردمی و شوراهای روستاها تولید و کاشت در اواخر مهر و آبان به سواحل جزیره قشم انتقال می یابد.