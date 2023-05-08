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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۳۶

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبرداد؛

بکارگیری ۶ پهباد کشاورزی برای سم پاشی مزارع چهارمحال و بختیاری

بکارگیری ۶ پهباد کشاورزی برای سم پاشی مزارع چهارمحال و بختیاری

شهرکرد_رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۶ پهپاد برای سمپاشی مزارع کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کار گرفته شده است.

حسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پهبادهای کشاورزی ۳ تا ۴ برابر سرعت سم پاشی را نسبت به تراکتور بالا می‌برد.

وی با اشاره به اینکه ۳۶ میلیارد تومان تسهیلات برای خریداری پهبادهای کشاورزی در نظر گرفته شده است گفت: محل اعتبارات از خط اعتباری مکانیزاسیون بوده و از وزارت خانه ابلاغ شده است.

برزگر ادامه داد: کاهش ۳۰ درصدی مخاطرات زیست محیطی و افزایش ۲۰ درصدی محصولات از مزایای استفاده از این پهباد است.

وی خاطر نشان کرد: با استفاده از این پهباد در مدت ۲۰ دقیقه ۲ هکتار از مزارع کشاورزی چهارمحال و بختیاری سم پاشی خواهد شد.

کد مطلب 5774174

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