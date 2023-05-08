رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبرداد؛ بکارگیری ۶ پهباد کشاورزی برای سم پاشی مزارع چهارمحال و بختیاری

شهرکرد_رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۶ پهپاد برای سمپاشی مزارع کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کار گرفته شده است.