بکارگیری ۶ پهباد کشاورزی برای سم پاشی مزارع چهارمحال و بختیاری

حسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پهبادهای کشاورزی ۳ تا ۴ برابر سرعت سم پاشی را نسبت به تراکتور بالا میبرد.
وی با اشاره به اینکه ۳۶ میلیارد تومان تسهیلات برای خریداری پهبادهای کشاورزی در نظر گرفته شده است گفت: محل اعتبارات از خط اعتباری مکانیزاسیون بوده و از وزارت خانه ابلاغ شده است.
برزگر ادامه داد: کاهش ۳۰ درصدی مخاطرات زیست محیطی و افزایش ۲۰ درصدی محصولات از مزایای استفاده از این پهباد است.
وی خاطر نشان کرد: با استفاده از این پهباد در مدت ۲۰ دقیقه ۲ هکتار از مزارع کشاورزی چهارمحال و بختیاری سم پاشی خواهد شد.
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