به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مراد صحرایی در دیدار فرهنگیان و دانشجو معلمان با رئیس‌جمهور که در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، گفت: اولین جلسه هیئت‌امنای دانشگاه فرهنگیان که با حضور آیت‌الله رئیسی برگزار شد ۱۹ مصوبه داشتیم، که تمامی ۱۹ مصوبه باعث گره‌گشایی در دانشگاه فرهنگیان شد و یکی از مهم‌ترین مصوبه‌ها اصلاح آرایش درونی دانشگاه فرهنگیان بود.

شاخص‌های ارزیابی سند تحول تا پیش از آغاز سال تحصیلی ارائه خواهد شد

وی با اشاره به برخی از مسائل مهمی که نظام تعلیم و تربیت با آن مواجه است، اظهار کرد: تحول در آموزش‌وپرورش دارای یک صورت و یک سیرت است. ما نتوانستیم از صورت تحول به سمت سیرت آن حرکت کنیم. پس از ده سال از تصویب سند تحول بنیادین، مقام معظم رهبری از ما نقشه راه و شاخص‌های ارزیابی برای اجرای سند تحول می‌خواهند و این بدان معنا است که در ۱۰ سال گذشته فعالیت زیادی در این حوزه صورت نگرفته است، بنابراین پیش از آغاز سال تحصیلی شاخص‌های ارزیابی اجرای سند تحول را ارائه خواهیم داد و با مساعدت ریاست محترم جمهور این شاخص‌ها را در برنامه توسعه هفتم درج خواهیم کرد.

به‌جای تربیت‌معلم از روش تأمین معلم استفاده کردیم

صحرایی با اشاره به مسئله دوم آموزش‌وپرورش با موضوع تربیت‌معلم گفت: تربیت‌معلم در هر نظامی مهم است اما در زمینه تربیت‌معلم غفلت کردیم و به‌جای تربیت‌معلم از روش تأمین معلم استفاده کردیم و این اشتباه راهبردی، آثار خود را بر نظام تعلیم و تربیت گذاشته است. اهتمام ریاست محترم جمهوری بر تربیت‌معلم، نشان داده است که شما مانند یک کشاورز باتجربه برای مزرعه خود بهترین بذرها را برای کشت سال آینده آماده می‌کنید.

هر تغییری در کشور از آموزش‌وپرورش آغاز می‌شود

سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش بابیان این‌که هر تغییری در کشور باید از آموزش‌وپرورش آغاز شود و پیشرفت کشورها به دلیل توجه به آموزش‌وپرورش است، اظهار کرد: باید ما هم همان مسیر کشورها را در توجه به آموزش‌وپرورش ادامه دهیم.

باید مدیرانی آینده‌نگر داشته باشیم

وی بابیان اینکه مدیران را باید به سه دسته تقسیم کرد، اظهار نمود برخی از مدیران، گذشته نگر هستند و به‌طور مستمر می‌گویند گذشته بهتر از زمان حال بوده است. این مدیران درگذشته مانده‌اند و وجودشان در هر نظامی به‌ویژه در نظام تعلیم و تربیت کودک مضر است. گروه دوم مدیران؛ مدیران حال نگر هستند که هیچ تغییری انجام نمی‌دهند، آن‌ها کارها را به‌خوبی و کاملاً شایسته انجام می‌دهند، این مدیران نیز باعث ایستایی در نظام تعلیم و تربیت می‌شوند و پویایی لازم را به وجود نمی‌آورند. دسته سوم؛ مدیران آینده‌نگر هستند و این افراد مدیرانی هستند که نگاه به آینده دارند، این قبیل مدیران می‌دانند سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش، مهم‌ترین راه رسیدن به آینده‌ای درخشان در آموزش و پرورش است.

وی تصریح کرد: ما برای امروز کار نمی‌کنیم، بلکه برای آینده سرمایه‌گذاری می‌کنیم و در دانشگاه فرهنگیان آینده ایران ساخته خواهد شد، زیرا معلمان که آموزش‌دهندگان نسل آینده هستند در این دانشگاه تربیت می‌شوند.

با حمایت رئیس‌جمهور مصوبات خوبی را به نفع نظام تعلیم و تربیت داشته‌ایم

وی بابیان اینکه با حمایت رئیس‌جمهور از دانشگاه فرهنگیان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات خوبی را به نفع آموزش‌وپرورش و دانشگاه فرهنگیان داشته‌ایم، اظهار کرد: از نتایج این مصوبات این است که در سال آینده کنکور تربیت‌معلم خواهیم داشت و از طریق این کنکور بهترین افراد را برای تربیت‌معلم انتخاب خواهیم کرد. دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی در سال آینده دو تا سه برابر واحدهای موجود کارورزی خواهند داشت و برای اولین بار سازوکاری طراحی شده است که انتخاب معلم به دو سال عقب‌تر بازخواهد گشت، لذا فرصت مناسب برای انتخاب بهترین معلمان را خواهیم داشت.

مرکز ملی توانمندسازی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش در دانشگاه فرهنگیان متولد خواهد شد

سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش بابیان اینکه دانشگاه فرهنگیان در دل خود دارای دو دانشگاه است، اظهار کرد: باهمت رئیس‌جمهور مرکز ملی توانمندسازی نیروی انسانی وزارت آموزش‌وپرورش در دانشگاه فرهنگیان متولد خواهد شد و وظیفه این مرکز به‌روزآوری صلاحیت‌های تخصصی، حرفه‌ای، عمومی و علمی همه معلمان ایرانی خواهد بود و رتبه‌بندی باوجود چنین مرکزی به ثمر خواهد نشست و این مرکز از همین امسال کار خود را آغاز خواهد کرد.

مدرسه، چشمه جوشش تحول است

صحرایی بابیان اینکه سومین مسئله آموزش‌وپرورش مدرسه است، اظهار کرد: مدرسه، چشمه جوشش تحول است و نباید در اتاق‌های ادارات و دفتر وزیر به دنبال تحول باشیم. سال‌ها در مورد مبدأ اصلی تحول اشتباه کردیم، لذا مجدداً به مدرسه بازخواهیم گشت و در این مسیر، اصلی‌ترین عامل تحول، مدیر مدرسه است: مدیر مدرسه حساس‌ترین شغل را برای ایجاد تغییر و تحول دارد.

در تمام کشور مدارس به مساجد متصل خواهند شد

وی با اشاره به اینکه خانواده تربیت‌کننده اصلی دانش‌آموز است و رابطه آموزش‌وپرورش با اولیا باید بسیار بهتر شود، اظهار کرد: تشکیل مثلث خانواده، مدرسه و مسجد با حمایت رسانه در دستور کار است و این کار را در تهران آغاز خواهیم کرد و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با شهرداری تهران امضا کرده‌ایم ۳۵۰ مدرسه و ۳۵۰ مسجد را به‌سرعت در تهران به همدیگر متصل خواهیم کرد و این الگو را به‌تمامی شهرهای کشور تعمیم خواهیم داد.

آموزش شیوه‌های نوین تدریس در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی ضروری است

وی مسئله دیگر آموزش‌وپرورش را آموزش با شیوه نوین مطرح کرد و گفت: نمی‌توان با شیوه‌های گذشته و برنامه‌های حال برای آینده کشور، نیروی انسانی تربیت کرد، رویکرد و فنون جدید باید به تمام مدرسه‌ها راه یابد و این روش‌های جدید و مدرن باید از مسیر دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، وارد آموزش‌وپرورش شود، زیرا معلمان آن‌طور آموزش می‌دهند که آموزش می‌بینند، لذا این دو محل باید در شیوه‌های آموزش‌های خود تجدیدنظر کنند.

وی با اشاره به بحث مهم اقتصاد آموزش‌وپرورش اظهار کرد: دولت در مورد آموزش‌وپرورش کوتاهی نمی‌کند اما با توجه به شرایط خاص کشور احتیاج به تصمیم‌گیری‌های خاص داریم، لذا باید صندوق ذخیره که یکی از ثروتمندترین صندوق‌های کشور است آثارش در زندگی معلمان و بازنشستگان دیده شود و این موضوع مطالبه همه فرهنگیان است، بنابراین به یک نظریه اقتصادی برای آموزش‌وپرورش نیاز داریم.

روز ورود مقام معظم رهبری به دانشگاه فرهنگیان؛ «روز ملی تربیت‌معلم» نام‌گذاری شود

سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش بابیان اینکه موضوع هویت دانش آموزان یکی از مسائل مهم آموزش‌وپرورش است، اظهار کرد: در کنار دین اسلام، مسئله حجاب و عفاف، ایران‌دوستی، حب وطن، زبان فارسی، پرچم و… موضوعات مهمی است که در آموزش‌وپرورش به آن توجه می‌شود و این موضوعات از درون مدرسه باید در روح و روان کودکانمان نهادینه شود.

وی بابیان اینکه تربیت‌معلم در ایران با قدمتی ۱۰۰ ساله نیازمند یک روز ملی است تا توجه به این موضوع در کشور با گرایشی ملی صورت گیرد و همه ما بدانیم که تربیت‌معلم در ایران چه تاریخ پرافتخاری را پشت سرنهاده است، اظهار کرد: بنا بر درخواست بسیاری از دانشجو معلمان، روز ۱۹ اردیبهشت را که روز ورود مقام معظم رهبری به دانشگاه فرهنگیان و نقطه عطفی در توجه به این دانشگاه است، قصد داریم به‌عنوان «روز ملی تربیت‌معلم» نام‌گذاری و به مناسبت این روز آیین‌هایی در تمامی پردیس‌های این دانشگاه برگزار نمائیم.