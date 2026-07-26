معلم رکن سوم اقتدار ملی پس از سرباز و کشاورز است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر شامگاه یکشنبه (۴ مرداد ۱۴۰۵) در آیین افتتاحیه موکب و بدرقه دانشآموزان و معلمان در مسیر اربعین حسینی در مرز چذابه بستان اظهار کرد: روزگاری بدخواهان ادعا میکردند رزمندگان دفاع مقدس تربیتیافته انقلاب اسلامی نیستند اما جمهوری اسلامی نسلی را تربیت کرد که با اتکا به دانش، ایمان و توان داخلی، دشمنان را به عقبنشینی وادار کرد.
وی با اشاره به نقش فرهنگیان در جنگ تحمیلی اخیر گفت: معلمان در این روزها با حضور فعال در میدان جهاد تبیین و فعالیتهای تربیتی، رسالتی کمتر از حضور در میدانهای دیگر ایفا نکردند.
علیفر با قدردانی از اعتماد وزارت آموزشوپرورش به استان خوزستان افزود: برای دومین سال پیاپی، دبیرخانه وزارتی ستاد اربعین آموزشوپرورش به استان خوزستان سپرده شده است؛ این مسئولیت، افتخاری برای مجموعه تعلیم و تربیت استان است.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان اظهار کرد: همه حرکتهای بزرگ تاریخ بر پایه قیام برای خدا شکل گرفته است؛ امام خمینی(ره) خودخواهی و فاصله گرفتن از قیام لله را عامل تفرقه و سلطه بیگانگان میدانستند.
علیفر در ادامه با اشاره به موضوع نفت و اقتصاد کشور تصریح کرد: اگر قرار بود کشور با الگوی خامفروشی دوران پهلوی اداره شود با جمعیت امروز ایران امکان اداره کشور وجود نداشت در حالی که پیش از انقلاب با تولید روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت، کشور با مشکلات گسترده در حوزههای مختلف روبهرو بود.
وی افزود: درآمدهای نفتی آن دوران نه در مسیر توسعه ایران، بلکه در راستای تأمین منافع قدرتهای خارجی هزینه میشد و حتی نفت ایران در خدمت رژیم صهیونیستی و برخی جنگهای منطقهای قرار گرفت.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به رخدادهای تاریخی از جمله اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و جدایی بحرین، این وقایع را نشانه ضعف و وابستگی حکومت پهلوی دانست و گفت: امروز برای نخستین بار در تاریخ منطقه شاهد آن هستیم که یک قدرت بزرگ با وجود اقدام نظامی، بدون دستیابی به اهداف خود ناچار به عقبنشینی میشود؛ این موضوع نشاندهنده تغییر موازنه قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
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