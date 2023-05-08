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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۲۰

مهر بررسی می کند؛

خطر ریزش دستوری بورس؛ ورود پول به بازارهای ارز و طلا

خطر ریزش دستوری بورس؛ ورود پول به بازارهای ارز و طلا

امروز بورس برای دومین روز متوالی با ریزش سنگین مواجه شده است و این گمانه را تقویت می کند که ریزش دو روز پیاپی دستوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل دومین روز پیاپی وارد اصلاح شده است، اصلاح در بازار یک امر طبیعی است اما اصلاح ۲۰۰ هزار واحدی تنها در عرض دو روز با توجه به اینکه اتفاقی در اقتصاد کلان و حتی وضعیت کشور نیافتاده است را نمی‌توان امری طبیعی دانست.

این گونه ریزش بورس تنها در زمانی منطقی است که خطری جدی مانند جنگ یا تنش‌های سیاسی سنگین مانند مهر سال ۱۴۰۱ بورس را تهدید کند.

اما از دیروز زمزمه‌ای در بازار مبنی بر دستوری بودن ریزش بورس پیچیده است و علت آن را نیز جلوگیری از ورود پول‌های جدید و کند کردن روند ورود مردم به بورس دانسته‌اند.

نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه درباره ریزش سنگین دیروز به مهر گفت: وضعیت شاخص هم وزن طوری بود که سیگنال کاهش قیمتی در نمادهای کوچک و متوسط را می‌توان متصور بود اما آنچه که در نمادها بزرگ بازار رخ داد به نظر می‌آید یک نوع پنیک یا حمله اضطرابی و عصبی بود که البته باید به فال نیک گرفت.

رجایی افزود: دقت کنید شاخص بورس را می‌توان نوعی گسل در نظر گرفت. زمانی که شاخص وارد اصلاح می‌شود آن انرژی منفی تا حدودی تخلیه می‌شود و این نکته مثبتی است از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت اگر شاخص به صورت دستوری وارد اصلاح شود و به قولی از روند طبیعی خارج شود در نتیجه پول‌ها بار دیگر وارد بازار دلار و سکه و طلا خواهد شد چرا که همچنان چشم انداز مثبت اقتصادی نداریم.

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کد مطلب 5774299

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    نظرات

    • محسن IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      1 0
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      فروش سهام عدالت امروز شده بفروشید
    • مطلب زارع IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      درود بر کار بران عزیز این ریزش نه اصلاح هرچه مدیران منتظر نشستن تا بازاراصلاح کنه هیچ خبری نشد مجبور شده خودشون دست بکار شدن
    • ستار IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      3 0
      پاسخ
      بله این یک اقتصاد تا امن و بیمار را نشان میدهد و پیامش به فعالان اقتصادی وسرمابه گذاران کشور ترس و تا امنی اقتصادی است .همه چیز را دستوری تنظیم میکنند بعدش میگویند ما بهترین بستر اقتصادی را برای سرمایه گذاران مهیا ساخته این
    • RO ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 4
      پاسخ
      پیام صادق الحسینی،گویای همه واقعیات است،آقای عشقی شماوشورای عالی بورس به چه حقی سکوت اختیارکرده،ودستورالعمل ابطال معاملات،کلاشانه امروزبورس،راباطل اعلام نمیکنید،آقای خاندوزی نظرشماچیست؟قوه قضاییه،هنوزبی اطلاعیدچرابه این ظلم آشکارورودنمیکنید
    • ایرانی JP ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      در رابطه با این گزارشتون به اندازه 30 خط مطالب گفتنی و شنیدنی نوشتم که متاسفانه جای درجش نیست! متاسفم که پیمانه ی نظر خواهی شما علیرغم تذکراتی که دادم، بیشتر از جنس کمی و ظاهریست تا کیفی و ارزشی! اگر حرفی دارید در همین قسمتِ نظرات چیزی بنویسید تا بدانم!
    • ایرانی JP ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 4
      پاسخ
      ریزشهای اینچنینی که هیچ دلیل و منطق معمول و عقلایی برش مترتب نیست، ریشه در سازوکار و نحوه عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری، سبد گردانها و حقوقیهای سوداگر و سفته باز داره که از ولع سیری ناپذیر با خرید یا فروشهای انبوه و حجیم و متواترشون حقیقی های حتی مجرب تا حقوقیهای سالم بازار رو زمینگیر و زیانده میکنن
    • ایرانی JP ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اینکه همه ی ما اعم از معامله گران حقیقی و یا حقوقی به نیت و امیدِ کسب سود و ازدیاد سرمایه ی خود وارد بازار بورس شده و اینکه اصل سود و زیان و نوسانات قیمت جزو ذاتِ لاینفکِ بازارهایِ اینچنینی است، امری پر واضح و بدیهیست که حرفی هم در آن نیست. اما روند بازارِ بورس سهام در این روزها نشان از یک حرکت بیم
    • ایرانی JP ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اما روند بازارِ بورس سهام در این روزها نشان از یک حرکت بیمار گونه که دستمایه یک مشت سودجویِ دلال صفتِ سه گانه و شبیه به هم دارد شده:1- نافعان و گردانندگانِ اصلیِ صندوقهای سرمایه گذاری، آنهم زیر لوای حمایت از حقیقی هایِ خُردِ مبتدی!، 2- سبد گردانهای سودپرستِ به هر قیمتی!: که در هجومهایِ گروهی و متوات
    • ایرانی JP ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      2- سبد گردانهای سودپرستِ به هر قیمتی!: که در هجومهایِ گروهی و متواتر و روزانه ی خود، نه تنها حقیقی های با تجربه، که گاها حقوقی هایِ سالم و گردن کلفت بازاز را هم زمین گیر و زیان ده می کنند. و دسته سوم: حقوقی های کلاش، سود جو و سفته باز صفت، که کل بازار و شرکتهای بورسی را فدای منفعت طلبیِ محضِ خود
    • ایرانی JP ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      که کل بازار و شرکتهای بورسی را فدای منفعت طلبیِ محضِ خود می کنند. یعنی قدرت و بعضا هماهنگی(تصادفی یا برنامه ریزی شده یِ همزمانِ) این سه تیره: تمام محاسبات منطقی و کارشناسی شده ی تکنیکالِ مثبتِ عجین شده با گزارشهای مالیِ مثبتِ شرکتها( از 30 - 40 تا 100- 160 درصد مثبت) و شرایط و فاکتورهایِ بنیادینِ ق
    • ایرانی JP ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      و شرایط و فاکتورهایِ بنیادینِ قویِ حتی هلدینگیهایِ غولِ صنعتی و مالی و اقتصادیِ بازار را ، آنچنان با سیلِ هجومهایِ متواتر و ناجوانمردانه و سوداگرانه ی خود می شویند و می بَرند که انگار آن فاکتورها و معیارهایِ منطقی و کارشناسی شده و واقعی، اصلا وجود نداشته و توهمی بیش نبوده و نیستند! این مجمل: چکیده و
    • ایرانی JP ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      این مجمل: چکیده و حاصل حضورِ بیش از 20 سال تجربه ی همواره موفق اینجانب در بازارهای ارز خارجی(فارکس) و بورس اوراق بهادار تهران(ایران) بوده و هست. اینها تنها دلایل عمده و اساسی در ریزشهایِ اینچنینی مثل دیروز و امروز، و نیز روزهایِ رشدِ بیش از حد و حبابیِ بازار در بورس تهران(ایران) است، که به جرأت میتو
    • ایرانی JP ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      که به جرأت میتوان گفت شاید فقط مختص بازار بورس ما باشد!( چراکه در این چند روز و هفته نه خبر بد و شوکه کننده سیاسی، اقتصادی و مالی داشتیم و نه گزارشهای منفی شرکتهای بورسی و فرابورسیِ تاثیر گذارِ بر بازار بورس. برعکس خبرهای خوش سیاسی- عربستان و سوریه-، علمی دارویی-نانو و ...- مهار کرونایی و ورزشی و ..
    • ایرانی JP ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بازار بورس ایران تا قبل از سونامیِ مرگبار ( برای اکثر حقیقی هایِ مغفول و سلاخی شده- و سود ده برای اقلیتِ لابی دار و لابی بازِ) که با دستور مستقیم رییس دولتِ وقت روحانیِ نادان و ناکار بلد، کلید! بخورد، حرکتِ طبیعی و عرف خود مبنی بر شواهد و بررسیهای تکنیکالی و گزارشهای تولید، فروش و تراز مالی و ... شر
    • ایرانی JP ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      فروش و تراز مالی و ... شرکتها و نهایتا قانونِ عرفِ عرضه و تقاضا با در نظر گرفتن موسمِ برپاییِ مجامع عادیِ سالانه و فوق العاده شرکتها جهت تعیین کادر مدیریت، سود سالانه و ارزیابی سیاستهای کنونی و اتخاذ سیاستها و برنامه هایِ آتی شرکتها، افزایش سرمایه های احتمالی و ...، طی می شد و ادامه داشت، تا اینکه .
    • ایرانی JP ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      تا اینکه ...!/. و اما چاره کار چیست و چطور میتوان دست این افعیها و مافیایِ ثروت را از روندِ سالم، پویا و طبیعیِ بازار بورس کوتاه کرد تا دیگر شاهد این سونامی های ویرانگر نبوده یا به حداقلش آن را محدود و کنترل کنیم، اینکه: متولیان بورس: اعم از مسولان تالار بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی( سامانه سجام و
    • ایرانی JP ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      و شرکت سپرده گذاری مرکزی( سامانه سجام و ...) در نشستی با مدیر عاملان شرکتهای بورسی و فرابورسی، روسای بانکهای مرکزی، خصوصی و دولتی، مسولین مربوطه در کارگزاریها، مسولین شرکتهای برنامه نویسی سامانه های معاملاتی(اعم از اپهای اندرویدی و ...، تحت وب) و تنی چند از معامله گران حقیقی و حقوقی معتبر و خوش سابق
    • ایرانی JP ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      حقیقی و حقوقی معتبر و خوش سابقه، ساز و کار و اساسنامه ای را تدوین کنند که در آن سلامت و آرامش و پویایی بازارهای مالی از جمله بازار بورس تضمین، حقوقی(قانونمند) و عملی گردد: از جمله انحلال صندوقهای سرمایه گذاری و سبدگردانها یا محدود کردن سقف و تعداد عضو گیری آنها یا محدود کردن سقف مالی یا تعداد معاملا
    • ایرانی JP ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      یا تعداد معاملات روزانه آنها در یک حد مشخص و قفل شده! یعنی اگر هم خواستند دوباره عصیان گرانه و بی مبالات دست به هجومهای متواترِ خرید و فروشهای انبوه و روزانه بزنند، همزمان: هم از سویِ قوانین کارگزاریها و هم از جهت سقف قفل شده تراکنش بانکی جهت انجام معاملات و هم محدودیتهای پلتفرمی و نرم افزاری، احاطه
    • ایرانی JP ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      و هم محدودیتهای پلتفرمی و نرم افزاری، احاطه شده، دست آنها بسته، و محدود و کنترول شود. یعنی این محدودیتها علاوه بر صندوق داران و سبدگردان ها بر حقوقی های هنجار شکن و سفته باز و سوداگرمأب هم اعمال شود. صد البته که این راهکار ارایه شده فرضی و سمبلیک بوده و صرفا بابت نمونه و انگیزه ی شروع و ادامه ی کار
    • ایرانی JP ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      صد البته که این راهکار ارایه شده فرضی و سمبلیک بوده و صرفا بابت نمونه و انگیزه ی شروع و ادامه ی کار داده شده تا شاید نقطه ی آغاری هم بر پیدایش ایده های بکر و کارساز تلقی شود.
    • ایرانی JP ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      این ریزشها کار سازمان بورس و دولت و مجلس نیست کار سوء عملکرد مالکان و نافعان اصلی صندوقهای سرمایه گذاری، سبدگردانهای حرفه ایی و حریص که دم خارجی هم توشون هست!وحقوقیهای سفته بازی که فقط فکر سودبری خودشونند یعنی حتی به شرکتهایی هم که سهمش رو دارند رحم نمیکنن(حقوقیهای تک پر، نه شرکتی)چه برسه به من وشما
    • ایرانی JP ۰۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      مهم: ممنون که نقطه نظرات حقیر را تمام و کمال درج کردید.ولی ایکاش فقط یکروز دیگر (فقط ۲۴ ساعت)می گذاشتید این خبر با نقطه نظرات کاربران، در صفحه اصلی سایت باقی بماند تا تعداد مخاطبین بیشتری بتوانند آنرا ببینند و بخوانند. نه اینکه با سرریز شدن انبوه خبرهای جدید، این خبر قبلی! مدفون شود. ممنونم.

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