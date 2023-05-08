خطر ریزش دستوری بورس؛ ورود پول به بازارهای ارز و طلا

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل دومین روز پیاپی وارد اصلاح شده است، اصلاح در بازار یک امر طبیعی است اما اصلاح ۲۰۰ هزار واحدی تنها در عرض دو روز با توجه به اینکه اتفاقی در اقتصاد کلان و حتی وضعیت کشور نیافتاده است را نمی‌توان امری طبیعی دانست.

این گونه ریزش بورس تنها در زمانی منطقی است که خطری جدی مانند جنگ یا تنش‌های سیاسی سنگین مانند مهر سال ۱۴۰۱ بورس را تهدید کند.

اما از دیروز زمزمه‌ای در بازار مبنی بر دستوری بودن ریزش بورس پیچیده است و علت آن را نیز جلوگیری از ورود پول‌های جدید و کند کردن روند ورود مردم به بورس دانسته‌اند.

نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه درباره ریزش سنگین دیروز به مهر گفت: وضعیت شاخص هم وزن طوری بود که سیگنال کاهش قیمتی در نمادهای کوچک و متوسط را می‌توان متصور بود اما آنچه که در نمادها بزرگ بازار رخ داد به نظر می‌آید یک نوع پنیک یا حمله اضطرابی و عصبی بود که البته باید به فال نیک گرفت.

رجایی افزود: دقت کنید شاخص بورس را می‌توان نوعی گسل در نظر گرفت. زمانی که شاخص وارد اصلاح می‌شود آن انرژی منفی تا حدودی تخلیه می‌شود و این نکته مثبتی است از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت اگر شاخص به صورت دستوری وارد اصلاح شود و به قولی از روند طبیعی خارج شود در نتیجه پول‌ها بار دیگر وارد بازار دلار و سکه و طلا خواهد شد چرا که همچنان چشم انداز مثبت اقتصادی نداریم.

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