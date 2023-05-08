به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، میزبان رئیس جهاد دانشگاهی و هیأت همراه بود.

وزیر دادگستری در این دیدار و در سخنانی، جهاد دانشگاهی را مجموعه‌ای انقلابی و مؤثر در تولید علم و پیشرفت کشور برشمرد و گفت: ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای همکاری وزارت دادگستری و جهاد دانشگاهی بخصوص در حوزه مالکیت فکری و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی وجود دارد.

امین حسین رحیمی با اشاره به حوزه وظایف و اختیارات وزارت دادگستری، ظرفیت‌های بالقوه موجود از جمله شورای سیاستگذاری مالکیت فکری، مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را بسترهای مناسبی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه بخصوص در حوزه آموزش و پژوهش بر شمرد.

مسلمی نائینی رئیس جهاد دانشگاهی نیز در این دیدار ضمن سخنانی گفت: سابقه درخشان مجموعه جهاد دانشگاهی در حوزه تولید علم، فناوری و فعالیت‌های علمی از ذخایر بسیار ارزشمند کشور به شمار می‌رود.

مسلمی نائینی، جهاد دانشگاهی را ویترین فناوری و نوآوری کشور برشمرد و از آمادگی این مجموعه برای ارائه همه ظرفیت‌ها و استعداد خود در جهت تحقق اهداف دولت خبر داد.

در این نشست مقرر شد، تمهیدات لازم برای توسعه همکاری‌های دوجانبه بخصوص در حوزه مالکیت فکری، اجرای طرح‌های علمی و پژوهشی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی مهیا شود.