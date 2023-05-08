سرهنگ مجید یگانه‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان شیروان، به دلیل حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شیروان در ادامه با بیان اینکه مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند سارقان را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند، افزود: در استعلام‌های صورت گرفته مشخص شد متهمان از سارقان حرفه‌ای و سابقه دار می‌باشند.

وی با اشاره به اینکه با هماهنگی مرجع قضائی مخفیگاه متهمان مورد بازرسی قرار گرفت، تصریح کرد: در همین رابطه تعدادی اموال مسروقه شامل گوشی هوشمند، کابل برق ،۱۸ گرم مواد مخدر صنعتی و تعدادی علائم راهنمایی و رانندگی کشف شد.

فرمانده انتظامی شیروان با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به ۶ فقره سرقت، اعتراف کردند، خاطرنشان کرد: اموال مکشوفه به مال باختگان تحویل داده شد که این اقدام باعث رضایتمندی و خرسندی آنان شد.