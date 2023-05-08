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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۱۹

آئین رهسپاری فرزندان بهزیستی گلستان برگزار شد

آئین رهسپاری فرزندان بهزیستی گلستان برگزار شد

گرگان- آئین رهسپاری فرزندان بهزیستی گلستان به زندگی مستقل با حضور مدیرکل بهزیستی استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه آئین رهسپاری فرزندان بهزیستی گلستان به زندگی مستقل با حضور مدیرکل بهزیستی استان، معاون اجتماعی اداره کل و برخی از مسئولان خانه‌های کودکان و نوجوانان استان برگزار شد.

در این مراسم مدیرکل بهزیستی گلستان گفت: هدایت به زندگی مستقل و خروج از خانه های کودکان و نوجوانان سازمان به منزله اتمام حمایت ها و نظارت همکاران ما نبوده و قطعاً بهزیستی همواره حامی این فرزندان خواهد بود.

عارف کیانی افزود: موفقیت این عزیزان مرهون حمایت ها و تلاش‌های جهادگرانه مربیان، مسئولان خانه‌ها و همکاران بهزیستی بوده که مورد تأکیدات شرع و دین مبین اسلام است.

کیانی ادامه داد: شما فرزندان با افتخار آفرینی و کسب موفقیت‌های روز افزون بعنوان الگویی کامل و مصداقی عینی برای خواهران و برادران کوچکتر خود در مراکز هستید.

مدیرکل بهزیستی گلستان تصریح کرد: این فرزندان به عنوان بزرگترین سرمایه انسانی جامعه و بهزیستی باید با همتی والا و روحیه ایثارگرانه در ترویج فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی و دست‌یابی به قلل رفیع موفقیت برای ایرانی آباد و قوی قدم بردارند.

وی گفت: این ظرفیت عظیم انسانی در خانواده بزرگ بهزیستی یک موهبت الهی بوده که باید بیشترین حساسیت و هدایت را بری آینده آن ها داشته باشیم.

گفتنی است در گلستان ۲۵۵ کودک و نوجوان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی و در خانه‌های کودکان و نوجوانان مشغول به زندگی هستند.

کد مطلب 5774469

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