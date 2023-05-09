آغاز به کار دوازدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۲۳ از امروز تا ۲۲ اردیبهشت ماه به مدت ۴ روز در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

در دوازدهمین دوره نمایشگاه اینوتکس بیش از ۴۰۰ شرکت نوآور و فناور، بیش از ۷۰ هزار مخاطب فعال در حوزه کسب‌وکار، ۱۵۰ سرمایه‌گذار و ۲۰ رویداد و بخش جانبی حضور دارند. در این رویداد جدیدترین محصولات و خدمات فناورانه معرفی می‌شود.

اینوتکس امسال میزبان برگزاری چندین رویداد ارائه نیاز فناورانه نیز است.



فینوتکس



یکی از نیازهای اساسی توسعه محصولات فناورانه و نوآورانه، تجاری‌سازی آن‌ها و رونق شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد بسترها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری است. بر همین اساس، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با هدف معرفی ظرفیت‌های تأمین مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای رشد حداکثری تولیدات دانش‌بنیان و جذب منابع مالی جدید به عرصه اقتصاد دانش بنیان، اولین رویداد بین المللی تأمین مالی نوآوری و فناوری را با عنوان اختصاری "فینوتکس" همزمان با رویداد اینوتکس برگزار می‌کند.



این رویداد بین‌المللی با حضور سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، در بخش‌های اصلی و جانبی برگزار می‌شود؛ جشنواره معرفی و تجلیل از تاثیرگذارترین نهادهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، برگزاری پنل‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی، کافه سرمایه در قالب برگزاری جلسات B۲B و همرسانی بین تیم‌های استارتاپی و سرمایه‌گذاران، استقرار میز مشاوران برای ارائه خدمات مشاوره تأمین مالی و سرمایه‌گذاری حوزه دانش‌بنیان، برگزاری نمایشگاه اختصاصی نهادهای مالی و سرمایه گذاری از بخش‌های فینوتکس هستند.



رقابت علمی کنز



رقابت علمی «کنز» (کاربرد دانش و اندیشه برای جامعه) با هدف تعمیق تفکر و ایجاد نوآوری در جامعه دانشگاهی برای رفع چالش‌های جهان اسلام از سوی بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) طراحی شده است. در این رقابت علمی دانشمندان، محققان، مبتکران، دانشجویان دانشگاه‌ها و اساتید زیر ۴۵ سال جهان اسلام تشویق می‌شوند تا ایده‌ها و دستاوردهای علمی و فناورانه خود را در قالب یک فایل ویدئویی ارائه دهند.



فراخوان سومین دوره این رقابت در سال ۱۴۰۱ منتشر شده و بالغ بر ۸۸۰ اثر از بیش از ۲۲ کشور به دبیرخانه رویداد کنز ارسال شد که مراحل مختلف غربال‌گری، ارزیابی و داوری را گذرانده و آئین پایانی آن، همانند دوره دوم رقابت، همزمان و همراه با نمایشگاه اینتوکس از ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.



در این دوره ایده‌های حوزه‌هایی، چون کشاورزی و صنایع غذایی، سلامت و تجهیزات پزشکی، آب، انرژی و محیط زیست، برق، الکترونیک و رباتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی و معدن و صنایع معدنی مورد پذیرش و داوری قرار گرفتند.



بخش آینده‌سازان (Future Stars)، بخش ویژه این رقابت علمی و ویژه پژوهشگران، نوآوران و دانشگاهیان کمتر از ۳۰ سال است. این بخش عرصه‌ای برای رقابت شرکت‌کنندگان جوان‌تر رقابت علمی کنز است تا آثار علمی این افراد، علاوه بر اینکه مانند سایر آثار در رقابت اصلی شرکت داشته و می‌توانند برنده جوایز کنز باشند، یک‌بار هم با آثار شرکت‌کنندگان زیر ۳۰ سال ارزیابی می‌شوند.



بهترین آثار، علاوه بر رقابت در فینال مسابقه اصلی، امکان برنده شدن در بخش آینده‌سازان رقابت علمی کنز را خواهند داشت.



معرکه اینوتکس



استیجی کوچک برای معرفی خدمات نوآورانه و محصولات فناورانه‌ی استارتاپ‌ها به مخاطبان اینوتکس است؛ رویدادی که طی آن استارت‌آپ‌ها و شرکت‌ها، محصولات و خدمات خود را در سطح عمومی به مخاطبان معرفی می‌کنند.



این رویداد فرصتی است تا استارت‌آپ‌ها بتوانند در یک فضای عمومی و فارغ از مناسبات اجرایی و بروکراتیک، محصولات و خدمات خود را در سطح عمومی به مخاطبان معرفی کنند.



اینوتکس پیچ



رقابت استارت‌آپی اینوتکس پیچ یکی دیگر از بخش‌های جانبی نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۳ است، که برای ششمین سال متوالی برگزار می‌شود.



این رقابت‌ها در ابتدا در ۵ استان اصفهان (۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۱)، هرمزگان (۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۱)، خراسان‌رضوی (۲۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱)، اردبیل (۴ اسفندماه ۱۴۰۱) و تهران (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۱) برگزار شد و برگزیدگان استانی در رقابت فینال که در روز چهارم نمایشگاه اینوتکس در ناحیه نوآوری پردیس برگزار می‌شود، به یکدیگر رقابت می‌کنند.



در بخش نخست مرحله فینال، تیم‌ها به ارائه در مقابل داوران خواهند پرداخت و با رأی و نظر آن‌ها ۳ تیم برنده این دوره مشخص می‌شود.



بتل استارت آپی یکی از بخش‌های اینوتکس پیچ ۲۰۲۳ است که برای سومین مرتبه برگزار می‌شود. رقابت بتل نبردی دو به دو از تیم‌هاست و هر تیم در فرصت ۳ دقیقه‌ای که در اختیار دارد بایستی تیم مقابل را به لحاظ مارکتینگ و بازار به چالش بکشد.



استیج اینوتکس



بیش از ۳۰ ساعت سخنرانی، پنل و گفتگو هیجان‌انگیز و چالشی با هدف فرهنگ‌سازی کارآفرینی، شنیدن ناشنیده‌ها و همچنین ایجاد انگیزه در جوانان از برنامه‌های این بخش از رویداد اینوتکس است.



در استیج اینوتکس در خصوص موضوعاتی، چون "تاب‌آوری کسب‌وکارها"، "چالش‌های پیش روی اکوسیستم"، "فینتک"، "فناوری‌های تحول‌ساز"، "سرمایه‌های انسانی" بحث و تبادل نظر می‌شود.



ایستگاه آینده



در بخش ایستگاه آینده مروری بر روندهای رو به رشد فناوری‌های جدید، در قالب بیش از ۲۰ ساعت سخنرانی، پنل، گفتگو و نمایش فیلم خواهد شد.



کافه سرمایه اینوتکس



رویداد کافه سرمایه؛ رویداد تخصصی سرمایه گذاری است که طی آن سرمایه گذاران با بررسی اجمالی استارت‌آپ‌ها، در خصوص حوزه‌های مورد علاقه خود، برای بررسی بیشتر با استارت‌آپ‌ها جلساتی را برگزارمی کنند.



برگزاری این بخش با هدف تسهیل فرایند جذب سرمایه در استارت‌آپ‌ها است.



ارائه نیازهای فناورانه (Reverse Pitch)



در این بخش صنعتگران و شرکت‌های مختلف به بیان نیازهای خود می‌پردازند و از سوی دیگر در میان حاضرین نیز از شرکت‌های فناور و کسانی که توانایی پاسخ دادن به این نیازها را دارند دعوت می‌شود تا راه‌حل‌های خود را متناسب با نیاز مطرح شده ارائه دهند.



استارکاپ



استارکاپ؛ جام استارت‌آپی بازی‌های رایانه‌ای، رقابتی جذاب و نفس‌گیر است که در اکوسیستم استارت‌آپی کشور برگزار می‌شود.



هر یک از استارتاپ‌ها برای شرکت در این برنامه، می‌تواند یک تیم معرفی کند.



رویداد ملی پهپادها



واحد علوم و فناوری پردیس دانشگاه آزاد اسلامی، با توجه به مأموریت ویژه خود و تعامل ویژه با پارک فناوری پردیس، برگزاری رویداد ملی سالانه فناوری‌های نوین در زمینه پهپادها را همزمان با نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس پارک فناوری، طرح‌ریزی کرده است.



لیگ‌ها و مسابقات این دوره شامل لیگ حرفه‌ای پزشکی امداد و نجات، لیگ حرفه‌ای پزشکی و سلامت: جابجایی و رساندن دارو به بیمار توسط پهپاد، لیگ حرفه‌ای پهپادهای شستشوی نمای ساختمان‌ها، لیگ دانشجویی پهپادهای سرعتی (Race) می‌شود.



این نمایشگاه فرصتی ویژه برای صاحبان شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها برای جذب سرمایه و مذاکره با سرمایه‌گذاران است.



شرکت‌کنندگان و غرفه‌داران نمایشگاه با توجه به میزان سرمایه مورد نیاز و حوزه فعالیت و خدماتشان به سرمایه‌گذاران متناظر معرفی شده و جلسات ویژه‌ای برای آن‌ها ترتیب داده خواهد شد.