تیم های نوآور برتر بوشهر انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حبیبی عصر جمعه در جمع با خبرنگاران اظهار کرد: رویداد ملی اینوتکس پیچ یکی از معتبرترین رقابت‌های استارتاپی کشور است که در سال جاری در هفت استان کشور به‌صورت منطقه‌ای برگزار می‌شود و استان بوشهر به عنوان پنجمین میزبان این رقابت، میزبان تیم‌های نوآور و فناور استان و منطقه جنوب کشور بود.

وی افزود: در مجموع ۶۷ تیم در این رویداد ثبت‌نام کردند که این آمار نشان‌دهنده ظرفیت مناسب اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی استان بوشهر و استقبال جوانان و صاحبان ایده از رویدادهای فناورانه است.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بیان کرد: پس از انجام مراحل غربالگری و ارزیابی تخصصی، ۱۰ تیم برتر به مرحله نهایی داوری راه یافتند و در روز اختتامیه طرح‌ها و ایده‌های خود را در حضور داوران و مسئولان ارائه کردند.

حبیبی ادامه داد: در پایان رقابت و بر اساس نظر هیأت داوران، تیم «گستر ایمن ماهر بوشهر» موفق به کسب رتبه نخست و تیم «مدی‌لب» حائز رتبه دوم شد و این دو تیم به عنوان نمایندگان رقابت استارتاپی استان بوشهر به مرحله کشوری اینوتکس پیچ راه یافتند.

وی با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه این رویداد گفت: مراسم اختتامیه با حضور استاندار بوشهر، رئیس مرکز راهبری ستادهای اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، جمعی از مدیران استانی، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی وسرمایه گذاران و زیست‌بوم فناوری استان برگزار شد.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس تصریح کرد: اینوتکس پیچ بستری برای شناسایی و معرفی ایده‌های نوآورانه، شبکه‌سازی میان صاحبان کسب‌وکارهای نوپا، سرمایه‌گذاران و صنایع و همچنین توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان‌ها محسوب می‌شود.

حبیبی خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری خلیج فارس حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌داند و برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در کشف استعدادها و هدایت ایده‌های نوآورانه به سمت تجاری‌سازی دارد.