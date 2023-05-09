به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی کمیته پاسخگویی و اطلاعرسانی سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با حضور علی رمضانی؛ قائم مقام و سخنگوی سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و همکاران کمیته پاسخگویی و اطلاعرسانی، روز گذشته دوشنبه ۱۸ اردیبهشت برگزار شد.
در این جلسه گفت: همکاران کمیته پاسخگویی و اطلاعرسانی باید در این دوره از نمایشگاه نیز مانند سال گذشته با راهنماییهای درست و به موقع از مردم دستگیری کنند. دستگیری و راهنمایی کردن کار مردم را سادهتر میکند و آنها را سریعتر به مقصودشان میرساند. دستگیری به ابزارهای بینش، دانش و روش احتیاج دارد و ما برای دستگیری از مردم به هر سه نوع این ابزارها نیاز داریم. برای دعوت و دستگیری، بینش لازم است و برای حل مسائل و مشکلات به دانش احتیاج داریم.
وی افزود: ۴۸ ساعت تا آغاز حضور مردم در سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران فرصت باقی مانده است. روش و نحوه گفتوگوی همکاران ما در کمیته پاسخگویی و اطلاعرسانی بر میزان رضایتمندی مردم از نمایشگاه تأثیرگذار است. بنابراین توقع میرود به سوالهای بازدیدکنندگان به ویژه سوالهای پُرتکرار، روان و متین پاسخ بدهید. همچنین غرفههایی در محیط نمایشگاه و سالنها برای پاسخگویی به بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است. در این بخش از ظرفیتهای دیگری نظیر استقرار استندهای لمسی استفاده خواهد شد تا خدمات بهتری به بازدیدکنندگان ارائه شود.
رمضانی گفت: نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران میراث ناملموس ملی است. ترکیب و شکل حضور مردم در هیچکدام از آنها مانند نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیست؛ این اتفاق دستاورد انقلاب اسلامی ایران است.
قائم مقام سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران افزود: پیشبینی میکنیم مردم از این دوره از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران استقبال بیشتری خواهند کرد. افتتاحیه نمایشگاه چهارشنبه بیستم اردیبهشت به صورت مردمی در مصلی امام خمینی (ره) با حضور نویسندگان، ناشران و خانوادههای مدافعان امنیت برگزار میشود.
وی در پایان گفت: یکی از سوالهایی که ممکن است در ایام برگزاری نمایشگاه با آن مواجه شوید نحوه استفاده از یارانه خرید کتاب است. در این زمینه باید بدانید که این یارانه در بخش مجازی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران قابل استفاده است. به عبارتی خرید کتاب از ابتدای جستوجو تا پرداخت کامل به صورت مجازی انجام میشود اما خریداران میتوانند با حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از غرفه مورد نظر خود کتابهای خریداری شده را تحویل بگیرند.
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