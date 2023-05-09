جشن تکلیف ۸۰۰ دانش آموز دختر در مدارس ابتدایی باغستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه جشن عبادت ۸۰۰ دانش آموز دختر مدارس ابتدایی در نصیر آباد شهر باغستان، برگزار شد.

بر اساس این گزارش این مراسم با حضور حجت الاسلام سرافراز امام جمعه باغستان، علایی معاون توسعه پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان شهریار، سرهنگ الهیاری فرمانده نیروی مقاومت بسیج امیرالمومنین علیه السلام شهرستان شهریار و همچنین حضور مسئولان شهر باغستان، اعضای شورای شهر و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری و نماینده فرماندهی فراجا برگزار شد.

گفتنی است که در این جشن عبادت، دانش آموزان با حضور و مشارکت در برنامه‌های متنوع و شاد، با احکام آشنا شده و رسیدن به سن عبادت و بندگی را جشن گرفتند و شرکت در نماز جماعت حسن ختام این مراسم بود.