سالانه ۳۰ واحد مسکونی برای محرومان فراهان بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه همزمان با آغاز هفته بسیج سازندگی با حضور مسئولان شهرستان فراهان یک واحد مسکونی محرومان در روستای مخلص آباد فراهان و پروژه کانال‌کشی آب کشاورزی روستای زنگارک افتتاح شد.

احمدرضا نوروزی، مسئول بسیج سازندگی شهرستان فراهان در حاشیه این افتتاحیه، سرمایه مهم بسیج را توکل بر خدا، اعتماد به نصرت الهی، مردم‌داری و مردم‌باوری دانست و گفت: بسیج در همه مقاطع انقلاب اسلامی الگوهای موفق ارائه داده است.

وی با بیان اینکه بسیج در حل مشکلات و خدمت صادقانه به مردم همواره پیشگام بوده که یکی از مصادیق آن مسکن محرومان است، افزود: گروه جهادی بسیج سازندگی فراهان در سه سال اخیر، مسکن محرومان را در دستور کار قرار داده و سالانه در این شهرستان بیش از ۳۰ واحد مسکونی را نوسازی و بازسازی کرده است.

نوروزی اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته بسیج سازندگی در فراهان واحدی به متراژ ۶۰ مترمربع در روستای مخلص آباد با پشتیبانی تسهیلات ارزان‌قیمت قرض‌الحسنه و بلاعوض بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همت گروه‌های جهادی بسیج احداث و به مناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگی افتتاح و تحویل خانواده شد.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان فراهان با اشاره به بهره‌برداری از پروژه کانال‌کشی آب کشاورزی فراهان گفت: یک پروژه کانال‌کشی آب کشاورزی روستای زنگارک به طول ۵۰۰ متر با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان با مشارکت سازمان بسیج سازندگی فراهان و با همت کشاورزان در سال ۱۴۰۱ عملیاتی شد.