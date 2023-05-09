محمد عبدالسلام: به توان بازدارندگی مقاومت ایمان داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن اعلام کرد: ملتهای منطقه باید با ملت فلسطین و مقاومت قهرمان آن همسویی کنند.
وی با انتشار توییتی اعلام کرد: رژیم صهیونیستی با ترور سه تن از فرماندهان گردانهای قدس به همراه خانوادههای آنها جنایت شنیعی مرتکب شد.
عبدالسلام تاکید کرد: ما به قدرت مقاومت فلسطین و توان بازدارندگی آن اعتماد داریم. مقاومت حق رویارویی دارد تا دشمن بداند که حتماً تاوان خواهد داد.
لازم به ذکر است که بامداد امروز منابع فلسطینی اعلام کردند که جنگندههای رژیم صهیونیستی اهدافی در نوار غزه را بمباران کردند. در این تجاوز وحشیانه سه فرمانده گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی) و شماری از غیرنظامیان به شهادت رسیدند.
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