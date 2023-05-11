به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری ظهر پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه اقتصادی و انرژی است.

وی با اشاره به استقرار صنایع بزرگ در نقاط مختلف استان بوشهر خاطرنشان کرد: با وجود این ظرفیت‌ها، ورزش استان بوشهر از حمایت‌های مالی بی‌بهره مانده است و با چالش‌های جدی روبرو است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با تیم‌های بزرگ استان نظیر شاهین و ایرانجوان اشاره کرد و افزود: ۴۴ هیئت ورزشی در استان بوشهر فعالیت دارد که باید حمایت بیشتری از آنها شود.

وی با اشاره به اینکه تیم‌ها و ورزشکاران استان بوشهر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی افتخارآفرینی کرده‌اند ادامه داد: حمایت از تیم‌های ورزشی و ورزشکاران و افتخارآفرینان استان باید جدی‌تر دنبال شود.

جمیری تصریح کرد: بدون توجه به ورزش نمی‌توان به فرهنگ مادی و معنوی درستی در جامعه دست یافت و دولت باید بیش از گذشته به این مقوله توجه کند.

وی افزود: ورزش یکی از مؤلفه‌های اساسی در تعالی فرهنگ جامعه است و می‌تواند اثر بالایی در سلامت جسم و روح جامعه داشته باشد.