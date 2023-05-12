به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، تفاهم‌نامه‌ای را برای پی‌ریزی همکاری‌های مشترک و آموزش و ارتقا سطح سلامت جسم و روان کودکان و نوجوانان با توجه به مأموریت‌های کانون امضا کردند.

این تفاهم‌نامه روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در حاشیه برگزاری همایش مدیران کل ستادی و استانی کانون در تهران به امضای حامد علامتی مدیرعامل کانون و علیرضا کاظمی قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید.

مواردی چون همکاری مشترک در تولید و ترویج آثار آگاهی بخش در خصوص پیشگیری از اعتیاد و آگاهی بخشی، عملیاتی‌کردن طرح یاریگران زندگی، تقویت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در حوزه مهارت‌های زندگی با رویکرد پیشگیرانه و آگاهی‌بخشی و دیگر موارد از جمله توافق‌های دو طرف بر اساس این تفاهم‌نامه دو ساله است.

در این نشست حامد علامتی مدیرعامل کانون طی سخنانی ضمن ابراز امیدواری جهت انجام کارهای مؤثر در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان‌های مختلف تجارب خوبی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد اما این تجارب هماهنگ و منسجم نبوده است. تجربه استان‌های مختلف با دیگر استان‌ها متفاوت بوده و توجه به شرایط و مقتضیات هر استان یکی از عوامل موفقیت در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

وی افزود: از آنجایی که گستره فعالیت‌های کانون پرورش فکری از روستاها و عشایر تا شهرها را شامل می‌شود؛ کانون می‌تواند با ابزار هنر و ادبیات با همه کودکان و نوجوانان ارتباط برقرار کند. به این منظور باید در هر استان کارهای فرهنگی متناسب با آن منطقه صورت بگیرد. هر قدمی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار ارزشمند خواهد بود و بهره‌بردارِ این همکاری، کودکان و نوجوانی هستند که در معرض این آسیب‌های اجتماعی قرار دارند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به اقدام‌های صورت گرفته در سال گذشته و ساخت فیلم «در آغوش درخت» که موفق به کسب ۲ سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فجر شد، افزود: کانون می‌تواند کارهای فرهنگی بسیار مهمی همچون تولید فیلم‌های بلند سینمایی، انیمیشن و کتاب در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام دهد.

وی افزود: یکی دیگر از عواملی که می‌تواند منجر به نتایج بیشتر این تفاهم‌نامه شود نگاه راهبردی و دغدغه‌مند مسئولان دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه‌های فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی است که با همراهی ظرفیت‌های کانون اعم از معاونت‌ها و بخش‌های مختلف، می‌توان قدم‌های بزرگی در این حوزه برداشت.

حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر این آسیب‌ها وظیفه همه ماست

در ادامه علیرضا کاظمی قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: کانون پرورش فکری علاوه بر اینکه متخصص‌ترین نهاد حوزه تعلیم و تربیت است؛ بزرگ‌ترین شبکه این حوزه را در کشور دارد.

وی به اهمیت پیشگیری در برابر آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و کانون را دارای ظرفیت بسیار بالا برای انجام کارهای فرهنگی جهت تربیت جوانان سالم برای تحویل به جامعه دانست.

وی با نقل‌قولی از مقام معظم رهبری که آسیب‌های اجتماعی را بزرگ‌ترین خطر برای کشور و نظام برشمرده‌اند، افزود: امروز با توجه به اتفاق‌های رخ داده، برای همگان اهمیت و حوزه تأثیر آسیب‌های اجتماعی روشن شده است و باید علاوه بر نگاه کلان به آسیب‌های اجتماعی، نگاه جزئی نیز به آسیب‌ها و معضلات اجتماعی داشته باشیم و بدانیم که مثلاً یک خانواده‌ای که یکی از اعضای آن‌ها درگیر اعتیاد است چه معضلاتی در مقابل خود دارد. باید به آسیب‌های اجتماعی آنطور نگاه کنیم که انگار برای خانواده خودمان اتفاق افتاده است. ما باید علاوه بر حساسیت‌هایی که با توجه به مسئولیت‌هایی در این حوزه داریم؛ به صورت فردی و شخصی نیز نسبت به این موضوعات و آسیب‌ها حساس باشیم.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به رشدِ تنوع، دسترسی و گستره آسیب‌های اجتماعی گفت: در گذشته مواد مخدر محدود به چند شکل و روش توزیع آن‌ها نیز مشخص و محدود بود. اما امروزه دامنه تنوع این مواد، به‌ویژه مواد مخدر شیمیایی، بسیار گسترده شده است. این موضوع باعث شده که بعضاً خانواده‌ها حتی متوجه نشوند که فرزندان آن‌ها با چنین معضلاتی دست به گریبان شده و نباید فکر کنیم که این آسیب‌ها صرفاً برای دیگران است. مخاطرات این آسیب‌ها ممکن است که تک تک ما را درگیر کند و در این شرایط توجه به تربیت کودکان و نوجوانان اهمیت دو چندان دارد.

وی افزود: حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر این آسیب‌ها وظیفه همه ماست. بهترین دوره‌ای که می‌توانیم با استفاده از آن آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم؛ توجه به تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است که خوشبختانه در یکی دو سال گذشته شاهد اقدام‌های خوبی در این زمینه بوده‌ایم. امیدواریم این همکاری بتواند آغاز یک کار بزرگ و ماندگار در حوزه آسیب‌های اجتماعی باشد. در این زمینه می‌توان کارهای بسیار ارزشمندی چون برگزاری جشنواره‌ها، ایجاد کتابخانه‌های تخصصی، مسابقه‌های کتاب‌خوانی و تشکیل کانون یاریگران زندگی انجام شود.

همچنین همایش مدیران کل ستادی و استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور روزهای ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون تهران برگزار شد.