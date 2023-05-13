خبرگزاری مهر، گروه جامعه: ارتقای جایگاه زنان جامعه و باز شدن فضا برای حضور بانوان طی سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلف به خصوص در زمینه علمی، دانشگاهی و ورزشی غیرقابل انکار است این در حالی بوده که غرب همواره تلاش کرده چهره‌ ای مخدوش و ناتوان از زن ایرانی به نمایش گذارد.

زنان حتی در برخی رشته‌های تحصیلی گوی سبقت را از مردان ربوده‌اند و کفه ترازوی علمی کشور به سمت بانوان سنگین‌تر است به طوری که معاون وزیر علوم می‌گوید؛ در حال حاضر خانم‌ها ۶۰ درصد از جمعیت دانشجویی کشور را شامل می‌شوند.

پیمان صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم نیز با اشاره به افزایش نقش خانم‌ها در حوزه‌های مختلف علم و فناوری می‌گوید: اگر بخواهم آماری در زمینه حضور بانوان در حوزه‌های علم و دانش بیان کنم باید بگویم که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد دانشجویان حاضر در کلاس‌های دانشگاهی را خانم‌ها شامل می‌شوند و در زمینه تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نیز آماری از حضور بانوان در این حوزه پیش از انقلاب اسلامی ندارم اما می‌دانم که تعداد اعضای هیأت علمی خانم در آن زمان بسیار کم بود اما در حال حاضر حدود ۲۸ درصد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را خانم‌ها تشکیل می‌دهند.

علی اکبر متکان رئیس کمیسیون ملی یونسکو _ ایران نیز با اشاره به تحول در جایگاه زنان در جامعه می‌گوید: عدم تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی و جامعه ایران در دنیا موجب شد که استکبار با ابزار رسانه‌ای خود تصویر غیر صحیح و غلطی را به جامعه جهانی عرضه و از آن سو استفاده کند در حالی که با گذشت چهل و چهار سال از انقلاب اسلامی زنان کشور ما بخصوص از نظر علمی و آموزشی در جایگاه‌های بسیار مترقی قرار دارند.

محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم اظهارداشت: طی ۴۰ سال گذشته حضور بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی افزایش یافته و رسمیت پیدا کرده به طوری که اگر به پازل دانایی کشور نگاه کنیم نقش زنان در این پازل بسیار تعیین کننده است.

به گفته زلفی‌گل، مسیر برای ورود بانوان به عرصه‌های علمی، دانشگاهی و اجتماعی باز شده و بانوان کشور نیز نشان داده اند که می‌توانند نقش مهمی در پیشرفت کشور داشته باشند

از ۲۷۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی؛ ۶۰ درصد زنان هستند

همچنین به گفته بهرام عین الهی وزیر بهداشت از ۲۷۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی؛ ۶۰ درصد زنان هستند، همچنین ۹ هزار صندلی هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هم متعلق به زنان است.

بی‌سوادی دختران ریشه کن شده است

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور هم اعلام کرد: کشور با تمرکز جدی بر آموزش یکپارچه و برابر ضمن کاستن از شکاف جنسیتی تا ۹۷ درصد در آموزش ابتدایی و متوسطه بی‌سوادی دختران را ریشه‌کن کرده است.

فعالیت ۳۰۳ شرکت خلاق بانوان / ‏فعالیت ۹۴۰ شرکت دانش بیان با مدیرعاملی زنان

خزعلی اظهارداشت: فعالیت ۹۴۰ شرکت دانش بیان با مدیرعاملی بانوان و مشارکت زنان در هیئت مدیره بیش از ۲۷۰۰ شرکت دانش بیان همچنین فعالیت ۳۰۳ شرکت خلاق بانوان در کشور و حمایت از صدها طرح مرتبط و با حوزه فناوری و فضای مجازی بیانگر مشارکت حداکثری زنان در توسعه فناوری‌های نوین است.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از کارمندان نمونه، خانم هستند درحالی‌که ۱۰ درصد از کارمندان را بانوان تشکیل می‌دهند، افزود: این مسئله نشانگر مسئولیت‌پذیری و توانمندی بالای خانم‌هاست.

خزعلی تاکید کرد: اسلام نگاه کریمانه‌ای نسبت به جنس زن دارد که غرب در مقابل آن خلع سلاح است اما اغلب این نگاه کرامت‌بخش مورد غفلت قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به موفقیت‌های زنان ایرانی در مجامع بین‌المللی، سیاه‌نمایی‌ها و اتهامات واهی غرب علیه زنان ایرانی و وارونه نشان دادن حقایق خاطرنشان کرد: همانگونه که در حوزه بهداشت و درمان، موفقیت‌های بانوان ما ثبت جهانی شده است، باید تلاش کنیم خدمات قابل تحسینی که در حوزه‌های اجتماعی، حقوقی و… توسط بانوان ایرانی انجام می‌شود به مجامع بین‌المللی با استناد به شاخص‌های آماری منعکس شود.

۹۴۰ شرکت دانش بیان با مدیرعاملی بانوان فعالیت دارند و زنان در هیئت مدیره بیش از ۲۷۰۰ شرکت دانش بیان مشارکت دارند.

آمار بانوان مخترع ایرانی بالاتر از متوسط جهانی است

درحالی‌که به‌طور متوسط در دنیا، درصد زنان مخترع در پرونده‌های ثبت اختراع حدود ۱۴ درصد است و در کشورهای پیشرو هم این رقم به ۱۸ درصد نمی‌رسد، این نسبت در ایران (جامعه آماری کانون پتنت) ۲۴ درصد است.

نتایج این بررسی که روی بیش از ۲ هزار پرونده موجود انجام شد نشان داد که نسبت زنان مخترع در ایران (جامعه آماری کانون پتنت) نسبت به متوسط جهانی، رقمی بالاتر است. نسبت زنان مخترع به مردان مخترع در ایران (جامعه آماری کانون پتنت) حدود ۲۴ درصد است. به عبارتی دیگر، در برابر هر ۴ مرد مخترع یک زن مخترع فعال است که در مقایسه با نسبت جهانی ۶ به ۱ رقمی قابل‌ملاحظه است.

در این تحقیق تمامی پرونده‌های ثبت شده در سامانه الکترونیکی کانون پتنت، به‌عنوان جامعه آماری بررسی شدند. از دلایل انتخاب کانون پتنت و سامانه الکترونیکی آن برای بررسی جنسیت مخترعان ایرانی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در سامانه الکترونیکی کانون پتنت، هیچ محدودیتی ازنظر حوزه فناوری، جنسیت، استان، دانشگاه، مراکز پژوهشی، صنعت یا مخترعین مستقل و… برای پذیرش تقاضانامه‌ها برای حمایت از ثبت اختراعات در ادارات ثبت اختراع خارجی وجود ندارند و هر مخترعی قادر است از هر کجای کشور بدون پرداخت هزینه و یا تشریفاتی دست و پاگیر، اختراع خود را در سامانه کانون به‌صورت اینترنتی ثبت کند.

کسب ۸۲۹ مدال توسط زنان ایرانی طی یک مدت کوتاه

مریم کاظمی پور معاون توسعه ورزش بانوان در گفت وگو با مهر با اشاره به اینکه فقط طی ۱۳ ماه درباره زمانی ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱ حدود ۸۲۹ مدال توسط زنان ایرانی کسب شده است، گفت: ۳۱ رشته ورزشی، بانوان در این مدت به سکوهای قهرمانی دنیا و آسیا دست یافته‌اند و ۳۷ مدال هم در بازی‌های کشورهای اسلامی از آن زنان ایران شده است. همچنین سه مدال طلا در پارالمپیک توکیو توسط بانوان کشورمان کسب شد.

فقط طی ۱۳ ماه درباره زمانی ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱ حدود ۸۲۹ مدال توسط زنان ایرانی کسب شده است، گفت: ۳۱ رشته ورزشی، بانوان در این مدت به سکوهای قهرمانی دنیا و آسیا دست یافته‌اند و ۳۷ مدال هم در بازی‌های کشورهای اسلامی از آن زنان ایران شده است.

در بخش بانوان فعال حدود ۱۵۰ رشته ورزشی و ۵۲ فدراسیون ورزشی فعال است

وی بیان داشت: در بخش توسعه قهرمانی بر اساس آمار دقیقی که در بخش معاونت قهرمانی قابل احصاء است، بخش بانوان فعال حدود ۱۵۰ رشته ورزشی و ۵۲ فدراسیون ورزشی فعال است. درحالی که در حوزه ورزش قهرمانی قبل از انقلاب تنها ۷ رشته ورزشی فعال بودند. این نشان می‌دهد که بحث قهرمانی در حوزه بانوان مورد توجه جمهوری اسلامی بوده است. همچنین اکنون ۲۶ هزار و ۷۰۰ فضای ورزشی دولتی و خصوصی تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان را داریم. از این تعداد نیمی از آن به آقایان اختصاص دارد و ۵ هزار عدد از آنها اختصاصی بانوان است. و مابقی به صورت مشترک در ساعات مختلف استفاده می‌شود.

کاظمی پور بیان داشت: تعداد مربی یکی از شاخص‌های توسعه و جایی است که می‌توانیم درباره ارتقای دانش فنی صحبت کنیم. مهمترین عنصر در ارتقای دانش فنی داشتن نیروی متخصص است. به این ترتیب از تعداد ۳۲ نفر مربی در سال ۱۳۵۷ به ۱۶۴ هزار و ۳۶۲ نفر تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ در رشته‌ها و سطوح مختلف رسیده‌ایم.

تعداد داورانی که ورزش‌های مختلف را قضاوت می‌کنند در سال ۱۳۵۷، ۱۰ داور رسمی بوده است و در حالی که در پایان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ این تعداد به ۱۰۳ هزار ششصد و پنجاه نفر رسیده است.

درباره داورهای بین‌المللی بانوان نیز در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ داور اعزامی داشتیم که تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۵۳ داور رسیده است. این ۱۵۳ نفر شاخص‌های جهانی و آنچه موردتوجه فدراسیون‌های بین‌المللی برای داوری در سطح بین‌الملل بوده است را کسب کرده‌اند.

بانوی ایرانی بهترین داور رقابت‌های گرند اسلم چین شد

فرودین امسال بود که معصومه باقری داور بین المللی کشورمان برای قضاوت در مسابقات گرند اسلم چین از سوی فدراسیون جهانی دعوت شد، در طول ۴ روز برگزاری مسابقات مقدماتی و نهایی، قضاوت‌های کم اشتباهی را به نمایش گذاشت و در نهایت نیز از سوی کمیته برگزاری به عنوان بهترین داور این رقابت‌ها انتخاب و معرفی شد.

باقری به همراه اربابی ۲ داور بین المللی کشورمان هستند که در میان ۱۸ داور منتخب آسیا برای قضاوت در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس باید در مسابقات مختلف از جمله گرندپری، قهرمانی جهان و.... قضاوت کنند و در نهایت با توجه به عملکرد برای قرار گرفتن در جمع ۲۶ داور قضاوت کننده در المپیک پاریس انتخاب خواهند شد.

عملکرد کم نقص باقری در جریان رقابت‌های گرنداسلم، شانس قضاوت او را در بازی‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴ بالا برده است.

مرحله نخست رقابت‌های گرند اسلم به عنوان یکی از مسیرهای کسب سهمیه المپیک پاریس به مدت ۲ روز به میزبانی چین در شهر ووشی برگزار شد که تیم ملی کشورمان موفق به کسب ۴ مدال طلا، نقره و برنز شد.

تعداد حضور بانوان اثرگذاری که بنا بر شایستگی‌ها و تخصصی که داشته‌اند در مجامع بین‌المللی فدراسیون‌های بین‌المللی رشته‌های ورزشی حضور داشته‌اند در سال ۱۳۸۱ برای ما ۱۵ کرسی بوده است و در پایان سال ۱۴۰۰ صاحب ۹۷ کرسی بین‌المللی در بخش‌های مختلف فدراسیون‌های جهانی و کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک شده‌ایم.

در بخش مدال‌ها در سال ۱۳۸۹ توانسته ایم ۲۳۸ مدال رسمی در مسابقات بین‌المللی بانوان کسب کنیم که این تعداد در سال ۱۴۰۰ به ۵۱۸ عدد رسید.

شیر زنان ایران در اولین حضور خود نایب قهرمان شدند

حضور زنان در جامعه ایرانی بسیار پررنگ است و زنان نه تنها نقش مهمی در وزنه علمی و ورزشی و… دارند بلکه به قول قدیمی‌ها پشت سر هر مرد موفقی نیز یک زن موفق قرار دارد. فقط طی ماه جاری ملی پوشان هاکی روی یخ ایران که فقط سه سال از فعالیت شأن در این رشته می‌گذرد، برای نخستین بار در مسابقات قهرمانی آسیا حضور یافته‌اند. در این رقابت‌ها موفق شدند نتیجه قابل توجهی را کسب کنند. اعظم سنایی، الهام مدیردهقان، نگار خرم، فاطمه اسماعیلی، زهرا رضایی، حدیث خلج، یگانه بهرامی، آذین قارونی، هلیا سوهانی، فاطمه شاهسوند، نگار ارجمند، حدیثه پورهاشمی، شبنم‌عرب، عسل حیدری، دیانا فرزام نیا، دیبا فرزام نیا، هدیه آقایی، فاطمه آقایی، زهرا قاسمی و آرزو ایزدی نمایندگان ایران را در این دوره از رقابت‌ها بودند.

برای کسب موفقیت زنان ایرانی پایانی نیست ولی هجمه رسانه‌ای و برنامه هدفمندی وجود دارد که موفقیت‌های زنان ایرانی و رشد آنان نادیده گرفته شود. برنامه‌ای که البته سبب خواهد شد زنان ایرانی بیش از قبل تلاش کنند و گام‌های ترقی و پیشرفت را برای کسب مدارج علمی، ورزشی و… با سرعت بیشتری طی کنند.