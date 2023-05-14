مشارکت 88 درصدی در انتخابات ترکیه/ اردوغان تاکنون پیشتاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، با شمارش بیش از ۵۰ درصد آرای انتخابات ترکیه شکاف بین آرای رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو در حال کاهش است.
طبق گزارش منابع دولتی ترکیه، با شمارش نزدیک به ۶۵.۳ درصد آرا، اردوغان ۵۱.۳ درصد آرا را کسب کرده است و قلیچدار اوغلو ۴۲.۸ درصد آرا را به دست آورده است.
با این حال رسانههای اپوزیسیون ترکیه میگویند که این آمار قابل استناد نیستند و قلیچدار اوغلو پیشتاز است.
به گزارش شبکه تلویزیونی اپوزیسیون «Tele 1»، شهرداران آنکارا و استانبول در یک نشست خبری از خبرگزاری آناتولی انتقاد کردند: «نتایج تحریف شده را منتشر میکند»
منصور یاواش و اکرم امام اوغلو نامزدهای اپوزیسیون ترکیه برای پست معاونت ریاست جمهوری در یک نشست خبری در آنکارا، از خبرگزاری دولتی آناتولی به دلیل آنچه که آنها میگویند «نتایج تحریف شده را پخش میکند» انتقاد کردند.
در مقابل، «عمر چلیک»، سخنگوی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رهبران اپوزیسیون ترکیه را به «تلاش برای ترور اراده ملی» متهم کرد.
وی افزود: «قبل از نهایی شدن نتایج، ناگهان سخنگوی ائتلاف اپوزیسیون و شهرداران در تلویزیون ظاهر میشوند. طبق معمول آنها شروع کردند به اینکه بگویند آناتولی دادهها را دستکاری میکند.»
هیئت عالی انتخابات ترکیه از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی، ممنوعیت انتشار نتایج انتخابات این کشور را لغو کرد.
تا ساعت ۱۸ امروز به وقت محلی، رادیوها و ارگانهای خبری داخل ترکیه اجازه انتشار پیشبینیها و اظهارنظرها در مورد نتایج انتخابات را نداشتند و فقط اخبار و اطلاعیههایی را که از سوی کمیته مرکزی انتخابات در مورد انتخابات منتشر شد، اجازه پخش داشتند.
تصویر واضحتری از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه صبح فردا (دوشنبه) نمایان خواهد شد. با این حال انتشار نتایج رسمی از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه ممکن است چندین روز به طول انجامد.
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