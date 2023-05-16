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۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۱۳

«افزایش افسارگسیخته مصرف» موضوع نگران‌کننده صنایع نفت و گاز

«افزایش افسارگسیخته مصرف» موضوع نگران‌کننده صنایع نفت و گاز

شصت‌وهشتمین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی نهادهای اجرایی با حضور وزیر نفت و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری برگزار شد و افزایش افسارگسیخته مصرف یکی از موضوع های نگران‌کننده صنایع نفت و گاز اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در شصت و هشتمین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی نهادهای اجرایی گفت: در دهه ۹۰ دیپلماسی ما فعال نبود و زمانی رسید که فروش نفت ایران به روزانه ۱۵۰ هزار بشکه رسیده بود، میعانات گازی نیز در وضعی بود که نمی‌توانستیم گاز استخراج کنیم و آلودگی محیط زیستی به همراه داشت، اما با زحمات آقای اوجی و همکاران ایشان مسیر عوض شد و مذاکراتی که با چین و روسیه انجام شد، شاهد همین امر بود.

وی موضوع نگران‌کننده در صنایع نفت و گاز را افزایش افسارگسیخته مصرف اعلام و بیان کرد: سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی (به قیمت صادراتی) می‌دهیم که عدد بسیار بزرگی است و کم‌کم واردکننده بنزین و گازوئیل خواهیم شد، اگر چه وزارت نفت متولی تولید است، اما مدیریت مصرف نیز باید با اصلاح ساختار نهادهای تأثیرگذار در وزارت نفت، در دستور کار قرار بگیرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری افزود: گاز را به قیمت یک صدم دنیا در داخل به بخش‌های مختلف می‌فروشیم و روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر قاچاق گازوئیل داریم، از طرفی دیگر لازم است مدیریت مصرف سوخت در تمامی زمینه‌ها به صورت یک اصل جدی دنبال و حل و فصل شود.

دهقان تأکید کرد: امور حقوقی باید به کمک اقتصاد، قراردادها، الگوسازی‌ها و تدوین آئین‌نامه‌ها و تغییر قوانین بیاید و ما آماده هستیم که در زمینه مدیریت مصرف سوخت با وزارت نفت همکاری کنیم.

کد مطلب 5781326

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