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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۸:۱۷

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی:

فراخوان جذب سرباز معلم در خراسان شمالی صادر شد

فراخوان جذب سرباز معلم در خراسان شمالی صادر شد

بجنورد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: امکان جذب سرباز معلم در سال تحصیلی جدید فراهم شده است.

ابوالقاسم اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با اعلام معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، امکان جذب سرباز معلم در سال تحصیلی جدید فراهم شده است، گفت: اولویت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد و حداقل معدل دوره کارشناسی افراد، ۱۴ تعیین شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با بیان اینکه هر متقاضی می‌بایست در فرم امتیازبندی سه اولویت محل خدمت خود را انتخاب نماید، افزود: سازماندهی نهایی بر عهده اداره کل و بکارگیری افراد در مناطق شهری و ادارات و مرکز استان ممنوع می‌باشد.

وی در ادامه افزود: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های مورد نیاز که اصل برگه آماده به خدمت به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ داشته باشند، دارای کسر خدمت یا غیبت و معافیت پزشکی یا تحصیلی نباشند، می‌توانند فرم درخواست و تعهد بکارگیری صرفاً در مناطق و مقطع مورد نیاز را تکمیل نمایند.

اکبری خاطر نشان کرد: متقاضیان ثبت نام سرباز معلمی با در دست داشتن فرم درخواست، تعهدنامه مربوطه و همچنین فرم پرسشنامه اطلاعات فردی، به همراه ۲ قطعه عکس و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و فرم امتیاز بندی، به همراه یک عدد پوشه به صورت حضوری به اداره کل (امور اداری) مراجعه نمایند.

کد مطلب 5782288

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