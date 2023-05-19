انتشارات کرگدن «استیون اسپیلبرگ و فلسفه» را به نمایشگاه آورد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کرگدن با ۱۹ کتاب چاپ جدید در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد. این انتشارات در مجموع با ۱۲۰ عنوان در در نمایشگاه کتاب حضور دارد که از این تعداد ۳۰ عنوان تجدید چاپ شده اند.

کتاب‌هایی از جمله «دانشگاه‌های اروپایی»، «استیون اسپیلبرگ و فلسفه»؛ «فاصله را دریاب»؛ «مسئله قرینه‌ای شر بی وجه»؛ «ذهن ماشینی»؛ «فراتر از توجیه شر»؛ «هنر هشیارانه زیستن»؛ «درآمدی تاریخی به نظریه تکامل»؛ «تاریخ زنان فیلسوف معاصر»، «فیزیک و فلسفه» عناوین جدید این انتشارات هستند که در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می‌شوند.

مدیر روابط عمومی این انتشارات درباره برنامه جانبی این غرفه نیز گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی در این دوره از نمایشگاه کتاب از برگزاری برنامه‌های جانبی صرف نظر کرده و تمرکز خود را بر ارائه کتاب‌ها به مخاطبان معطوف کرده ایم.