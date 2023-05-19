تحولات قدس و مسجد الاقصی بسیار خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، علی برکه عضو کادر رهبری جنبش مقاومت اسلامی حماس در خارج تاکید کرد: رخدادهای شهر قدس و مسجد مبارک الاقصی بسیار خطرناک است و بیت المقدس به عنوان یک شهر عربی و اسلامی باقی خواهد ماند.

علی برکه تصریح کرد که تجاوزات اخیر دشمن صهیونیستی در شهر قدس در چارچوب طرح دولت عبری برای یهودی سازی این شهر و تقسیم مکانی و زمانی آن از رهگذر یورش‌های روزانه به این شهر یا برپایی پرچم‌های صهیونیستی یا سلطه بر نمازخانه باب الرحمه یا ساخت معبد یهودی در نزدیکی مسجد قبه الصخره صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: ما هرگز به دشمن صهیونیستی اجازه سیطره بر این مکان مقدس و تخریب قبه الصخره را نخواهیم داد.

وی تصریح کرد که راهپیمایی تحریک آمیز پرچم‌های صهیونیستی هرگز واقعیت‌ها را تغییر نخواهد داد و قدس به عنوان یک شهر عربی و اسلامی باقی خواهد ماند و مسجدالاقصی قبله نخست مسلمانان باقی خواهد ماند.

علی برکه از فرزندان امت‌های عربی و اسلامی و آزادگان جهان خواست تا از مردم بیت المقدس و مسجدالاقصی حراست و صیانت کنند و سیاست‌های اسرائیل را دست به سرکوب زنان و کودکان و افراد سالخورده فلسطینی می‌زند رسوا سازند.