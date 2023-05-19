تسلیم گنبد آهنین برابر مجاهدان فلسطین/ایران هراسی از آمریکا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با تاکید بر تقوای الهی اظهار داشت: انسان‌های با تقوا دارای صعه صدر بالا و گذشت هستند زیرا تقوا به انسان بزرگی می‌دهد.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های آموزش خواستن از خداوند این است که خداوند بخشنده و مهربان است است و باید از خداوند بخشش طلب کنیم.

وی با اشاره به روز ملی جمعیت اظهار داشت: کشور ما با کاهش نیروی جوان و پایین بودن ازدواج و نرخ زاد و ولد روبرواست و این مسائل تهدید کننده به شمار می‌رود و مسئولان و مردم باید مسئله جمعیت و پیری جمعیت را مورد توجه قرار دهند.

آیت الله لائینی گفت: ما اکنون در داخل پنجره جمعیت قرار داریم و فرصت برای پیشگیری از عوارض ناشی از سالمندی جمعیت وجود دارد و باید آن را جبران و پیشگیری کنیم.

امام جمعه ساری بر لزوم ارائه آموزش‌های لازم از سوی مسئولان به مردم جامعه تاکید کرد و از مردم نیز خواست تا مسئله جمعیت را مورد تاکید قرار دارند و نسل جوان نیز به ازدواج و فرزندآوری توجه داشته باشد.

دختران و زنان از حضرت معصومه (س) الگوگیری کنند

نماینده ولی فقیه در مازندران با گرامیداشت سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت امام رضا علیه السلام و دهه کرامت یادآور شد: همزمان با دهه کرامت خادمانی از حرم حضرت معصومه و امام رضا علیه السلام به استان اعزام شده اند و لازم است در هر شهری یک خیابانی به نام حضرت معصومه سلام الله نامگذاری شود.

امام جمعه ساری با تبریک روز دختر به دختران و جامعه زنان افزود: زنان و دختران باید حضرت فاطمه معصومه را الگو قرار دهند تا خیر دنیا و آخرت را ببینند و نباید به سمت دیگر الگو و روند.

آیت الله لائینی همچنین با اشاره به روز اهدای عضو گفت: امروزه با پیشرفت روز افزون پزشکی می‌توان با اهدای اعضای افراد در آستانه مرگ حتمی، به نیازمندان زندگی بخشید.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به سالروز فتح حماسه خرمشهر در عملیات بیت المقدس آن را سرآغازی برای بسیاری از پیروزی‌ها در دوران دفاع مقدس برشمرد و از حماسه سازان و فاتحان خرمشهر و مجاهدان راه خدا تقدیر کرد.

وی همچنین سالروز بهره وری و مصرف را گرامیداشت و گفت: باید از منابع انرژی آب، برق، گاز، نفت و سوخت و بنزین که محدود هستند بهترین استفاده را داشته باشیم و صرفه جویی را سرلوحه کار قرار دهیم.

امام جمعه ساری با بیان اینکه مازندران امسال با خشکسالی و کم بارشی روبروست است و باید الگوی صحیح مصرف را رعایت کنیم.

وی با بیان اینکه در مازندران بیش از ۱۲۰۰ امامزاده و آستان مقدس وجود دارد، تکریم امام‌زادگان آستان مقدس را لازم دانست و گفت: این امامزادگان قطب فرهنگی و محل عبادت به شمار می‌روند.

امام جمعه ساری مدیریت آب و سوخت کشاورزی را با توجه به کشاورزی بودن استان مازندران ضروری دانست و گفت: باید در زمینه ارائه نهادها و روش صحیح مصرف آب برنامه ریزی و نیازسنجی صورت گیرید و انتظار است متولیان کشاورزی نسبت به نظارت و ساماندهی امور مربوطه اقدام لازم داشته باشد.

گزارش مصوبات سفر قبلی دولت به مسئولان ارائه شود

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه در سال جاری انتظار سفر رئیس جمهور به استان وجود دارد از مسئولان استانی خواست تا از مصوبات سفر گذشته گزارشی را به مردم ارائه دهند و گفت: یکی از خواسته رئیس جمهور در سفر گذشته جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و انفال بوده است و کمیته‌ای نیز در این راستا شکل گرفته بود و مسئولان باید درباره برخورد با تجاوزات و مقابله با تصرفات منابع طبیعی و دیگر مصوبات سفر رئیس‌جمهور گزارشی را ارائه کنند.

امام جمعه ساری از مسئولان خواست درباره عملیاتی شدن شعار سال گذشته مبنی بر مانع زدایی از تولید و دانش بنیان کردن تولید گزارش‌هایی ارائه دهند.

وی با انتقاد از اینکه برخی از مسئولین با مانع چوب لای چرخ تولید قرار می‌دهند، گفت: باید نسبت به دانش بنیان شدن تولیدات کشاورزی برنامه ریزی شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در جنگ پنج روزه غزه به شکست خاطره اعتراف کرده است گفت: گنبد آهنین رژیم صهیونیستی نتوانست مانع از نفوذ موشک‌های مجاهدان فلسطینی شود.

وی با بیان اینکه آریکا می‌خواهد ایران را وادار به ترس و هراس از آمریکا کند، گفت: ایران مقتدر از آمریکا هراسی ندارد.