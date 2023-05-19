مینا معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه ناپایدار بارش‌زا از بعد از ظهر امروز جمعه تا شامگاه یکشنبه ۳۱ اردیبهشت بر فراز استان اصفهان فعال است، اظهار داشت: امروز بارش‌های رگباری بهاره را در نیمه جنوب استان انتظار داریم.

وی ادامه داد: با فعالیت سامانه ناپایدار، افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید، خیزش گرد و خاک محلی و در برخی مناطق به ویژه در نیمه غربی استان، رگبار و رعد و برق تا روز یکشنبه پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه بارش‌ها را طی روزهای شنبه و یکشنبه بویژه در نیمه غربی استان انتظار داریم، خاطرنشان کرد: احتمال بارندگی در مناطق مختلف اصفهان طی این مدت وجود دارد.

معتمدی با اشاره به افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دمای هوای استان، افزود: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با دمای صفر درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان درباره فعالیت سامانه بارشی هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به فعالیت سامانه بارشی از اواخر روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه اعلام کرد که بارش رگبار باران بهاری، گاهی رعد و برق و احتمال تگرگ، وزش باد شدید موقت و وقوع صاعقه مناطق مختلف استان را تا روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت فرا خواهد گرفت‌.

در این اطلاعیه آمده است فعالیت سامانه بارشی روز جمعه در مناطق غربی استان مانند فریدون‌شهر، خوانسار، سمیرم، بویین و میاندشت، گلپایگان و چادگان پیش‌بینی می‌شود و ناپایداری‌ها طی روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر مناطق انتظار می‌رود که شدت آن در نیمه غربی خواهد بود.

هواشناسی استان اصفهان در این اطلاعیه هشدار داده که با وقوع ناپایداری‌های جوی طی سه روز پیش رو، احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها، آب‌گرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روان آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، مه آلودگی و کاهش دید و اختلال در راه‌های روستایی بواسطه رگبار باران وجود دارد.

هواشناسی در ادامه به شهروندان توصیه کرده که در صورت سفرهای برون شهری از اتراق در بستر و اطراف مسیل‌ها و گذر از حاشیه رودخانه‌ها احتیاط کنند و در صورت سفر با خودرو تجهیزات لازم به‌همراه داشته باشند.

در اطلاعیه هواشناسی اصفهان همچنین بر احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی و جابجایی عشایر، آگاهی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، اتخاذ تدابیر در فعالیت‌های کشاورزی تاکید شده است.