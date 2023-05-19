برگزاری «جشنواره خواهر، برادری» همزمان با هفته جمعیت در ملایر

راضیه یونسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امور بانوان شهرستان ملایر با همکاری نهادها و گروه‌های مردمی در راستای ترویج فرهنگ فرزندآوری و افزایش جمعیت برنامه‌های مختلفی را در سطح شهرستان داشته؛ اظهار کرد: همزمان با هفته جمعیت برنامه‌های مختلفی در سطح شهرستان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه همزمان با هفته جمعیت برنامه‌ها در سطح شهرستان در حال انجام است گفت: هماهنگی با صدا و سیما برای مصاحبه با یکی از بانوان موفق داری سه فرزند، غرس نهال در ادارات با عنوان نهال جوانی جمعیت، نشست‌های روشنگری و تبیین فرهنگ فرزند آوری درادارات و نهادها و… از جمله برنامه‌ها در این هفته است.

مسئول امور بانوان فرمانداری شهرستان ملایر اضافه کرد: همچنین ادارات موظف شدند برای دستگاهای خود برنامه‌های فرهنگی و خلاقیتی با عنوان برنامه جمعیتی را در راستای جوانی جمعیت داشته و گزارشها و عملکرد خود را به فرمانداری ارسال کنند.

یونسی از برگزاری جشنواره برادر و خواهری در ۳۱ اردیبهشت ماه در پارک بانولن خبر داد و گفت: در کنار جشن خواهر برادری، طلاب دانش آموخته حوزه علمیه خواهران برنامه خاص و ویژه ای را برای مادران عزیز در نظر گرفته‌اند که به تبیین مسئله جوانی جمعیت خواهند داشت.

وی اضافه کرد: ستاد جوانی جمعیت شهرستان ملایر از حضور استاد وافی برای بر نامه‌ای در ملایر دعوت کرد که به دلیل تراکم برنامه‌های این استاد قرار شد این برنامه در زمان دیگری در آینده نزدیک برگزار شود.

مسئول امور بانوان فرمانداری ملایر برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج توسط موسسه هادیان مسیر زندگی در هفته ملی جوانی جمعیت ویژه دانشجویان در محل سالن آمفی تئاتر دانشکاه ملایر را از برنامه‌های هفته جمعیت در ملایر دانست و گفت: افتتاح کلینیک نوروتراپی و روان درمانی با گفتمان زندگی عاقلانه (به عنوان اولین مرکز دارای مجوز در استان همدان پس از شهرهمدان)، باحضور معاون مدیرکل ورزش وجوانان استان، رئیس ورزش جوانان ملایر ومشاور فرماندار در امور بانوان از دیگر برنامه‌های هفته جمعیت در ملایر دانست.

وی برگزاری برنامه نقاشی کودکان، برگزاری و اجرای تئاتر عروسکی برای کودکان، همایش بحران جمعیت در حوزه علمیه خواهران شهرستان ملایر با حضوراستاد گودرزی از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه با حضور بانوان از برنامه‌های هفته جمعیت در ملایر برشمرد.

یونسی یادآور شد: با همکاری نهضت پیشرفت بانوان، حوزه علمیه و بانوان فعال فرهگی برنامه‌های مختلفی در راستای جوانی جمعیت در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه با همکاری هیات اندیشه ورز چند سر گروه تشکیل شده که هر کدام از سر گروه‌ها حلقه‌های مردمی با گروهای بالای ۵۰ نفر را دارند؛ افزود: این گروه‌ها هر کدام به صورت ویژه با برگزاری نشست‌ها و جلسات اغنا سازی، تبیین و فرهنگ سازی جوانی جمعیت، ازدواج آسان و فرزند آوری، سبک زندگی اسلامی و… در سطح شهرستان در حال فعالیت هستند.

مسئول امور بانوان ملایر همچنین به اقدامات فعالان حوزه جمعیتی شهرستان ملایر اشاره کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های سبک زندگی اسلامی باموضوع فرزندآوری وافزایش جمعیت درسطح شهرستان با استفاده ازظرفیت سازمان بهزیستی واداره بهداشت وبسیج، آموزش جهت مشاوران و مربیان جهت تبیین وتوجیه مردم نسبت به افزایش جمعیت و جلوگیری از سقط جنین وحمایت از خانواده‌های نیازمند را از دیگر برنامه‌ها دانست.

وی حمایت از مادران نیازمند درخصوص تغذیه مادر دردوران بارداری، حمایت از مادران بدسرپرست درخصوص تامین درمان دردوران بارداری و حمایت از مادران نیازمند درخصوص تهیه سیسمونی را از اقدامات انجام شده برشمرد.

یونسی به تبیین چهره به چهره درخصوص فرزندآوری در راستای جوانی جمعیت اشازه کرد و گفت: معرفی به مراکز درمانی وحمایت اززوج های نابارور درخصوص هزینه‌های درمان، تقدیر ازمادران سه فرزندبه بالا در برنامه‌های اجرایی مثل ولادت حضرت زهراس توسط گروههای جهادی درسطح شهرستان و نشست با والدین دانش آموزان درخصوص فرزندآوری وتببین افزایش جمعیت در مدارس از اقدامات انجام شده در راستای فرزند آوری و جوانی جمعیت در ملایر بوده است.

وی به تقدیر ازمادران و نوزادن به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س)، حضرت معصومه (س) در بیمارستان‌های سطح شهر وترغیب مردم به فرزندآوری ورسانه ای کردن برنامه درسطح استان و شهرستان اشاره کرد و افزود: تبیین وتوجیه دانش آموزان نسبت به افزایش جمعیت درسطح مدارس دخترانه شهرستان وترغیب والدین به فرزندآوری حمایت ازنوزدان بدسرپرست درخصوص تغذیه آنان مثل شیرخشک و…ترغیب زوج‌های جوان درخصوص فرزندآوری به صورت چهره به چهره نیز در پیش گرفته شده است.