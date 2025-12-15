امام جمعه سیراف: جوانی جمعیت موتور محرکه پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای راهبری بانوان با موضوع جوانی جمعیت و راهکارهای تقویت بنیه فرزندآوری، با اشاره به هشدارهای رهبر معظم انقلاب درباره پدیده‌ی کاهش نرخ رشد جمعیت، فرزند آوری را یک فرصت الهی و سرمایه‌گذاری بلندمدت برای استمرار و تعالی جامعه اسلامی دانست.

حجت‌الاسلام عاشوری افزود: جوانی جمعیت، موتور محرکه پیشرفت و بالندگی هر کشور و تمدنی است، جامعه جوان، جامعه‌ای پویا، امیدوار و خلاق است که می‌تواند بر چالش‌های گوناگون غلبه کند.

امام جمعه سیراف با بیان اینکه فرزند نه تنها یک نعمت، بلکه یک نجات‌دهنده برای خانواده و جامعه است، تأکید کرد: ما امروز نیازمند بازنگری در سبک زندگی و فرهنگ‌سازی گسترده برای ترویج ازدواج آسان، پایدار و فرزندآوری به موقع هستیم.

وی نقش محوری بانوان در تحقق این هدف را ستود و از خواهران فعال فرهنگی خواست با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، آگاهی‌بخشی، امیدآفرینی و ایجاد جریان فرهنگی مثبت نسبت به ارزش والای فرزند و خانواده پرجمعیت را در دستور کار خود قرار دهند.

در این نشست که با هدف بررسی چالش‌های جمعیتی و تبیین راهکارهای عملی برای تشویق و تسهیل فرزندآوری تشکیل شد، حاضران به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.

در این نشست، خواهران حاضر نیز به بیان دغدغه‌ها و پیشنهادهای عملی در حوزه‌های آموزشی، حمایتی و فرهنگی پرداختند.