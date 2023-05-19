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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۳۶

حضور دو بازیکن خط خورده از لیست استقلال در تمرین

حضور دو بازیکن خط خورده از لیست استقلال در تمرین

سیدحسین حسینی و عارف غلامی دو بازیکن استقلال در تمرین امروز این تیم شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته سی ام و پایانی لیگ برتر روز گذشته در ورزشگاه آزادی به مصاف تراکتور رفت و با نتیجه ۷ بر ۱ میهمانش را در هم کوبید.

در لیست استقلال برای این مسابقه نام سیدحسین حسینی دروازه بان و عارف غلامی مدافع دیده نمی‌شد و این دو بازیکن از فهرست نفرات مدنظر ریکاردو ساپینتو خط خوردند.

غیبت حسینی و غلامی باعث ایجاد گمانه زنی‌هایی از اختلاف بین آنها و ساپینتو شد. سرمربی استقلال البته در نشست خبری تاکید کرد که مشکلی با این بازیکنان ندارد و تنها به خاطر استراحت دادن و مدیریت تیم، حسینی و غلامی را در لیست خود قرار نداده است.

این دو بازیکن در تمرین امروز استقلال هم حاضر شدند تا در کنار سایر آبی پوشان خود را برای بازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی برابر نساجی آماده کنند.

حضور دو بازیکن خط خورده از لیست استقلال در تمرین
حضور دو بازیکن خط خورده از لیست استقلال در تمرین

کد مطلب 5783651

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