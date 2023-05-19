تصویری از مدافع مصدوم استقلال در تمرین/ ابهام در وضعیت حردانی

به گزارش خبرنگار مهر، صالح حردانی مدافع راست تیم فوتبال استقلال در جریان بازی روز گذشته استقلال برابر تراکتور در هفته پایانی لیگ مصدوم و تعویض شد.

نگرانی از مصدومیت حردانی در شرایطی بالا گرفته است که این بازیکن امروز با پای بسته در تمرین تیم حاضر شد و معلوم نیست به بازی با نساجی می رسد یا نه.

استقلال برای بازی نیمه نهایی جام حذفی برابر نساجی که در هفته پیش رو برگزار می‌شود، با کمبود بازیکن در پست دفاع راست مواجه شده است.

کوین یامگا در دیدار مقابل پرسپولیس مصدوم شد و وضعیتش در ابهام قرار دارد. صالح حردانی هم دیروز با آسیب دیدگی زمین را ترک کرد و حتی جانشین او یعنی رضا میرزایی هم که برابر تراکتور به زمین رفت، مصدوم شد.