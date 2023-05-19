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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۵۳

تصویری از مدافع مصدوم استقلال در تمرین/ ابهام در وضعیت حردانی

تصویری از مدافع مصدوم استقلال در تمرین/ ابهام در وضعیت حردانی

صالح حردانی مدافع تیم فوتبال استقلال که در بازی با تراکتور آسیب دید، با پای بسته در تمرین امروز آبی پوشان حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صالح حردانی مدافع راست تیم فوتبال استقلال در جریان بازی روز گذشته استقلال برابر تراکتور در هفته پایانی لیگ مصدوم و تعویض شد.

نگرانی از مصدومیت حردانی در شرایطی بالا گرفته است که این بازیکن امروز با پای بسته در تمرین تیم حاضر شد و معلوم نیست به بازی با نساجی می رسد یا نه.

تصویری از مدافع مصدوم استقلال در تمرین/ ابهام در وضعیت حردانی

استقلال برای بازی نیمه نهایی جام حذفی برابر نساجی که در هفته پیش رو برگزار می‌شود، با کمبود بازیکن در پست دفاع راست مواجه شده است.

کوین یامگا در دیدار مقابل پرسپولیس مصدوم شد و وضعیتش در ابهام قرار دارد. صالح حردانی هم دیروز با آسیب دیدگی زمین را ترک کرد و حتی جانشین او یعنی رضا میرزایی هم که برابر تراکتور به زمین رفت، مصدوم شد.

کد مطلب 5783627

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