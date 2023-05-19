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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۳:۴۲

هفته چهارم مسابقات کورس گنبد با رقابت ۷۶ راس اسب به پایان رسید

هفته چهارم مسابقات کورس گنبد با رقابت ۷۶ راس اسب به پایان رسید

گنبدکاووس- روز دوم هفته چهارم مسابقات کورس اسبدوانی بهاره گنبد کاووس با رقابت ۷۶ راس اسب به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه و در مجموعه سوارکاری گنبد کاووس ۷۶ رأس اسب از نژادهای ترکمن تروبرد و دو خون با هم به رقابت پرداختند.

رقابت‌های امروز، از سری مسابقات روز دوم هفته چهارم کورس بهار گنبد کاووس در هفت دور برگزار شد.

اسب‌های دایان حبیب لی، دیزل، آلما، لندی پلاس، محبوبا، من راکت و فیوری اسب‌های قهرمان امروز بودند.

رقابت‌های امروز در سه دور هزار متری، دو دور هزار و ۲۰۰ متری و دو دور هزار و ۶۰۰ متری برگزار شد.

مجریان مسابقات سوارکاری گنبدکاووس در پایان هفت میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال جایزه نقدی به مالکان، مربیان و چابکسواران اسب‌های اول تا سوم پرداخت کردند.

مسابقات سوارکاری در بین مردم گلستان بویژه ترکمن‌ها علاقمندان زیادی دارد و این رخداد ورزشی بیش از یک دهه است علاوه بر گنبدکاووس در دو شهرستان آق قلا و بندرترکمن این استان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5783867

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