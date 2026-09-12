به گزارش خبرگزاری مهر، یووال نوح هراری نویسنده و مورخ سرشناس صهیونیست در مقاله ای در روزنامه یدیعوت آحارونوت با حمله شدید به کابینه بنیامین نتانیاهو، آن را مسئول بزرگ‌ترین فاجعه در تاریخ موجودیت رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد این رژیم از زمان عملیات ۷ اکتبر تاکنون توسط سرکردگانی اداره شده که در تشخیص تهدیدها و نحوه مقابله با آنها شکست خورده است.

هراری در مقاله‌ای که با عنوان «شیرهایی که خرها رهبری‌شان می‌کنند» منتشر شد، چهار سال گذشته تحت حاکمیت کابینه نتانیاهو را از دشوارترین و خطرناک‌ترین دوره‌ها از زمان تاسیس رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

وی به شدت از اولویت‌های کابینه نتانیاهو پیش از آغاز جنگ انتقاد کرد و گفت این کابینه ماه‌ها مشغول پیشبرد طرح‌های تضعیف دیوان عالی و اعمال تغییرات گسترده در نظام قضایی بود، در حالی که نهادهای امنیتی نسبت به افزایش تهدیدهای ناشی از حماس، حزب ‌الله و ایران هشدار می‌دادند.

هراری افزود نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی در ماه‌های منتهی به عملیات ۷ اکتبر مجموعه‌ای از هشدارهای روشن درباره احتمال وقوع یک رویارویی نظامی گسترده به کابینه ارائه کرده بودند.

به گفته وی، یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق، رونین بار، رئیس وقت شاباک و شماری دیگر از فرماندهان نظامی و اطلاعاتی از جمله مقام‌هایی بودند که این هشدارها را مطرح کرده بودند.

این نویسنده صهیونیست تاکید کرد که کابینه نتانیاهو این هشدارها را نادیده گرفت و همچنان به «کودتای قضایی» خود ادامه داد که این روند، زمینه را برای حمله ۷ اکتبر فراهم کرد.

انتقادهای هراری تنها به عملکرد کابینه پیش از عملیات ۷ اکتبر محدود نماند و وی مدیریت جنگ از سوی نتانیاهو را نیز به شدت زیر سوال برد.

وی گفت که رژیم اسرائیل در جریان جنگ مجموعه‌ای از موفقیت‌ها و عملیات‌های مهم نظامی را انجام داد، اما کابینه نتوانست این دستاوردها را به نتایج سیاسی و راهبردی پایدار تبدیل کند.

هراری خاطر نشان کرد عملیات‌های نظامی رژیم صهیونیستی علیه اهداف مرتبط با حزب ‌الله و ایران و همچنین سایر عملیات‌های امنیتی، نتوانسته است دستاورد سیاسی پایداری برای این رژیم ایجاد کند و این رژیم پس از سال‌ها جنگ همچنان با همان چالش‌های اساسی روبه‌رو است.

وی تصریح کرد جنبش حماس همچنان در نوار غزه حضور دارد، حزب ‌الله نیز بخشی از توانمندی‌های خود را در لبنان بازیابی می‌کند و همزمان نقش دیگر قدرت‌های منطقه‌ای در حال افزایش است.

هراری تاکید کرد که تل آویو با وجود هزینه‌های سنگین نظامی و انسانی، نتوانسته است به ثبات سیاسی یا امنیتی پایدار دست یابد.

این مورخ صهیونیست همچنین کابینه نتانیاهو را متهم کرد که موج حمایت و همدردی بین‌المللی با رژیم صهیونیستی پس از عملیات ۷ اکتبر را هدر داده است.

وی گفت سیاست‌های نتانیاهو موجب تضعیف جایگاه «اسرائیل» در عرصه بین‌المللی شده و حتی نزدیک‌ترین متحدان این رژیم نیز به طور گسترده از عملکرد آن انتقاد می‌کنند.

هراری در پایان مقاله خود هشدار تندی خطاب به اسرائیلی‌ها مطرح کرد و گفت هنوز امکان اصلاح وضعیت وجود دارد، اما زمان به سرعت در حال از دست رفتن است.

هراری این انتخابات را آخرین فرصت برای اصلاح مسیر رژیم صهیونیستی توصیف کرد و خواستار پایان دادن به دوره‌ای شد که به تعبیر او تحت مدیریت «خرها» سپری شده است؛ دوره‌ای که با بحران‌ها، شکاف‌های داخلی و جنگ‌های پی‌درپی همراه بوده است.