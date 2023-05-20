آئین استقبال از پرچم و خدام حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه به مناسبت گرامیداشت میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر و آغاز دهه کرامت مراسمی به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان با حضور استاندار لرستان، نماینده ولی فقیه در استان، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، فرماندار خرم آباد، شهردار خرم آباد، جمعی از روحانیون و مسئولین استانی و خواهران طلبه حوزه علمیه خرم آباد برگزار شد.

در این مراسم آئین استقبال از پرچم و جمعی از خدام حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) انجام پذیرفت و از طرف آستان مقدس فاطمه معصومه (س) از استاندار لرستان و نماینده ولی فقیه به نمایندگی از طرف مردم لرستان، تجلیل به عمل آمد.