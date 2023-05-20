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۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۲:۳۶

به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در لرستان

آئین استقبال از پرچم و خدام حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد

آئین استقبال از پرچم و خدام حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد

خرم‌آباد- آئین استقبال از پرچم و خدام حرم مطهر حضرت معصومه(س) به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه به مناسبت گرامیداشت میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر و آغاز دهه کرامت مراسمی به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان با حضور استاندار لرستان، نماینده ولی فقیه در استان، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، فرماندار خرم آباد، شهردار خرم آباد، جمعی از روحانیون و مسئولین استانی و خواهران طلبه حوزه علمیه خرم آباد برگزار شد.

آئین استقبال از پرچم و خدام حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد

در این مراسم آئین استقبال از پرچم و جمعی از خدام حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) انجام پذیرفت و از طرف آستان مقدس فاطمه معصومه (س) از استاندار لرستان و نماینده ولی فقیه به نمایندگی از طرف مردم لرستان، تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 5784837

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