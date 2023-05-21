به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، نشست مسئولین کاروانهای ورزشی دربازیهای پاراآسیایی، از دوم تا ششم جولای ۲۰۲۳ (۱۱ تا ۱۵ تیرماه) در هانگژو برگزار میشود.
در این نشست کمیته برگزاری بازیها، گزارشهایی از حوزههای مختلف عملکردی به شرکتکنندگان ارائه میدهد و نمایندگان کمیتههای ملی پارالمپیک در حاشیه این سمینار، با حضور در جلسات مختلف به انجام اقدامات لازم جهت تکمیل مراحل ثبتنام کاروانهای ورزش یخود پیش از اعزام میپردازند و همچنین از دهکده بازیها و محل برگزاری مسابقات بازدید میکنند.
ماجد راشد رئیس کمیته پارالمپیک آسیا در اینباره میگوید: «شمارش معکوس برای بازیهای هانگژو آغاز شده است. ما خوشحالیم که این سمینار را در ماه جولای به صورت حضوری برگزار میکنیم. این یک رویداد مهم نه فقط برای کمیتههای ملی پارالمپیک NPCها است بلکه برای کمیته برگزاری بازیها نیز از اهمیت خاص برخوردار است. همانطور که کمیتههای ملی پارالمپیک مشتاق بازدید از دهکده بازیها و محل برگزاری مسابقات هستند، کمیته برگزاری رقابتها نیز مشتاق به ملاقات با مسئولان تیمهاست تا آنها را در جریان روند آمادهسازی برایبازیهای آینده قرار دهد.»
چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی با حضور بیش از ۳۰۰۰ ورزشکار دارای معلولیت برای رقابت در ۲۲ رشته ورزشی، از ۲۲ تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ در شهر هانگژوی چین برگزار میشود.
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