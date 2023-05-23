تولید کتاب‌ برای مخاطب بزرگسال دچار افت شمارگانی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مهرآبادی مدیر روابط عمومی مجمع ناشران دفاع مقدس در حاشیه برگزاری سی و چهارمین نمایشگاه‌ بین‌المللی کتاب تهران گفت: اقتصاد نشر در سال آینده برای همه ما می‌تواند نویدبخش باشد گردش مالی این نمایشگاه که رقمی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان را پشت سر گذاشته، بسیار شورانگیز و استقبال خوب مردمی از آن امیدافرین است.

وی ادامه داد: البته این موضوع منوط به حل برخی از مشکلات پیش روی ناشران برشمرد. همچنین آینده نشر را نباید در خلأ بررسی کرد. تولید کتاب‌هایی با مخاطب بزرگسال، دچار افت شدید شمارگانی شده‌اند و از شمارگان ۱۰ هزار نسخه به شمارگان های حداقلی نزول کرده ایم و امروز حتی در برخی عناوین به شمارگان ۵۰ نسخه رسیده‌اند و این اصلاً خبر خوبی نیست!

مدیر روابط عمومی مجمع ناشران دفاع مقدس گفت: مسئولان فرهنگی قبل و حین نمایشگاه کتاب وعده‌های زیادی داده‌اند که تحقق آنها فقط در تصمیم یک وزارتخانه و یا سازمان و نهاد نیست برای مثال می‌توان به تأمین کاغذ با نرخ مناسب برای تقلیل بهای پشت جلد کتاب‌ها اشاره کرد. اگر بتوان کاغذ را با نرخ ارز نیمایی تأمین کرد می‌توان گفت اتفاقی خواهد افتاد، در غیر این صورت به تدریج کتاب‌های کاغذی به دلیل گرامی قیمت تمام شده جای خود را به کتاب‌های الکترونیکی و نرم افزاری، خواهند سپرد.

وی درباره نحوه حضور مجمع ناشران دفاع مقدس در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: حضور مجمع در این نمایشگاه به صورت مدون و برنامه ریزی شده بود و پیوستن اعضای جدید به مجمع ناشران دفاع مقدس و همکاری ما با برخی از سازمانها و نهادها در حوزه نشر و گسترش فرهنگ دفاع مقدس در جامعه می‌تواند نوید بخش آینده بهتری در زمینه توسعه فرهنگ ادبیات پایداری باشد.