اصغر لنگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم خراسان شمالی عصر پنج شنبه باری دیگر میزبان پرچمداران حرم مقدس رضوی میشوند.
مسئول جشنهای مردمی زیر سایه خورشید در خراسان شمالی ادامه داد: ۵ تن از خدام آستان قدس رضوی ابتدا میهمان شهرستان فاروج خواهند بود.
وی افزد: برنامه استقبال از این افراد تا دهم خرداد ماه و همزمان با سالروز ولادت امام رضا (ع) ادامه خواهد داشت.
لنگری تصریح کرد: صبح جمعه خادمان بارگاه ملکوتی آستان قدس رضوی در شهر بجنورد حضور مییابند و عصر جمعه نیز مناطق شهری و روستایی راز و جرگلان میزبان این کاروان خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه طی روزهای حضور، این کاروان به تمامی شهرستانهای خراسان شمالی سفر میکند، گفت: پایان بندی برنامهها در روز میلاد حضرت رضا (ع) توسط فعالان و دلدادگان امام مهربانیها در شیروان برنامه ریزی شده است.
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