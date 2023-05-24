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۴ خرداد ۱۴۰۲، ۰:۲۰

عصر فردا؛

کاروان زیر سایه خورشید وارد خراسان شمالی می‌شود

کاروان زیر سایه خورشید وارد خراسان شمالی می‌شود

بجنورد- مسئول جشن‌های مردمی زیر سایه خورشید در خراسان شمالی از ورود این کاروان به استان طی عصر فردا خبر داد و گفت: کاروان زیر سایه خورشید تا دهم خرداد میهمان مردم استان هستند.

اصغر لنگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم خراسان شمالی عصر پنج شنبه باری دیگر میزبان پرچمداران حرم مقدس رضوی می‌شوند.

مسئول جشن‌های مردمی زیر سایه خورشید در خراسان شمالی ادامه داد: ۵ تن از خدام آستان قدس رضوی ابتدا میهمان شهرستان فاروج خواهند بود.

وی افزد: برنامه استقبال از این افراد تا دهم خرداد ماه و همزمان با سالروز ولادت امام رضا (ع) ادامه خواهد داشت.

لنگری تصریح کرد: صبح جمعه خادمان بارگاه ملکوتی آستان قدس رضوی در شهر بجنورد حضور می‌یابند و عصر جمعه نیز مناطق شهری و روستایی راز و جرگلان میزبان این کاروان خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه طی روزهای حضور، این کاروان به تمامی شهرستان‌های خراسان شمالی سفر می‌کند، گفت: پایان بندی برنامه‌ها در روز میلاد حضرت رضا (ع) توسط فعالان و دلدادگان امام مهربانی‌ها در شیروان برنامه ریزی شده است.

کد مطلب 5789520

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