به بازگشت استقلال به آسیا امیدواریم/ جلسه خوبی با تاج داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت کریمی پس از پیروزی ۴ بر صفر استقلال برابر نساجی قائمشهر گفت: برد بسیار خوبی را به دست آوریم و حالا شرایط خوبی داریم تا بتوانیم در فینال لیگ قهرمانان بازی خوبی را برابر حریفمان انجام دهیم.

وی در خصوص حذف تیم استقلال از لیگ قهرمانان و اینکه آیا امکان بازگشت آبی پوشان به این لیگ هست گفت: جلسه خوبی را با تاج و زارعی برگزار کردیم. همه تلاش می کنیم تا بتوانیم این مشکل را برطرف کرده تا شاهد حضور استقلال در لیگ قهرمانان باشیم.

کریمی در خصوص اینکه گفته می شود وریا غفوری به استقلال باز خواهد گشت گفت: هنوز در این خصوص صحبتی نشده و من از این موضوع بی اطلاع هستم.

سرپرست مدیرعاملی استقلال در پاسخ به این پرسش که شاید دوباره در فینال جام حذفی با پرسپولیس روبرو شوید گفت: بازیکنان ما تلاش خود را می کنند تا با هر تیمی که روبرو شدند پیروز از زمین خارج شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که درست است گفته می شوداگر استقلال به لیگ قهرمانان بازگردد ورزشگاه فولاد شهر را انتخاب کرده است گفت: قبل از حضور من چنین صحبتی شده بود اما هیچ چیز نهایی نشده و بعید می دانم چنین اتفاقی رخ دهد.

کریمی در پاسخ به این سوال که مطالبات بازیکنان را چه زمانی پرداخت می کنید گفت: ما در تلاش هستیم که هر چه زودتر و با واریز پول به استقلال مطالبات استقلال را پرداخت کنیم تا آنان با شرایطی خوب راهی فینال شوند.

وی در پایان و در خصوص بدهی استقلال به طلبکاران گفت: ما بیشتر بدهی ها را پرداخت کرده ایم اما چون تحریم هستیم کار برای ما سخت شده است اما تمام تلاش خود را بکار خواهیم بست تا این مشکل هر چه زودتر برطرف شود.