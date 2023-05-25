ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه

سرهنگ ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه خبر داد.

کهریزی با بیان اینکه تردد وسایل نقلیه از جنوب به شمال محورهای هراز و فیروزکوه سنگین و پرحجم در جریان بوده و ترافیک فوق سنگین را در خروجی‌های شرقی پایتخت شاهد هستیم گفت: به علت تداخل دو محور هراز و فیروزکوه، در خروجی شهر تهران، ورودی مسیر آزادراه تهران - پردیس، جاده قدیم جاجرود، بومهن و رودهن با پس زدگی چندین کیلومتری ترافیک روبرو هستیم.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران عنوان داشت: توصیه اکید پلیس راه این است که مسافران در صورت عدم ضرورت در جاده حضور پیدا نکنند چرا که با نزدیک شدن به ساعات پایانی روز بر بار ترافیکی محورهای شرق استان افزوده می‌شود.

وی عنوان داشت: خوشبختانه تصادف خاصی در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران رخ نداده و در خواست ما از رانندگان این است که با احتیاط کامل اقدام به رانندگی کنند تا خدایی ناکرده شاهد حوادث ناگوار نباشیم.